D. Motiejūno klubo fanai vėl prisidirbo: skirta dar viena bauda

Eurolyga 2025
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
108
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
107
„Valencia“
„Valencia“
90
Rungtynių statistika
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
104
„Monaco“
„Monaco“
87
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
87
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
95
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
82
Madrido „Real“
Madrido „Real“
81
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
109
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
82
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
81
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
75
Rungtynių statistika
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
80
Rungtynių statistika
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

D. Motiejūno klubo fanai vėl prisidirbo: skirta dar viena bauda

2026 m. vasario 5 d. 14:09
Lrytas.lt
Donato Motiejūno atstovaujamai Belgrado „Crvena Zvezda“ komandai Eurolyga skyrė dar vieną baudą.
Daugiau nuotraukų (10)
Lyga trečiadienį oficialiai paskelbė, kad už nederamą fanų elgesį – įžeidžiančias skanduotes rungtynių su „Dubai Basketball“ metu – buvo skirta 8000 eurų bauda.
„Crvena Zvezda“ šiame sezone yra baudžiama jau penktą kartą:
  • lapkričio 14-ąją skirta 7 tūkst. eurų bauda už įžeidžiančias skanduotes;
  • gruodžio 10-ą dieną skirta 8 tūkst. eurų bauda už įžeidžiančias skanduotes, taip pat kitose namų rungtynėse buvo uždaryti tam tikri arenos sektoriai;
  • gruodžio 23-iąją „Crvena Zvezda“ komandia buvo skirta 28 tūkst. eurų bauda daugybę nusižengimų derbio dvikovoje su „Partizan“;
  • sausio 15-ą Belgrado klubas už fanų elgesį gavo 25 tūkst. eurų baudą bei buvo nustatytas limitas, kiek sirgalių gali apsilankyti kitose rungtynėse.
16 pergalių ir 10 pralaimėjimų turintis Belgrado klubas šiuo metu rikiuojasi 7-oje Eurolygos turnyrinės lentelės vietoje, tačiau turi tiek pat pergalių, kiek ir antroje vietoje esanti Pirėjo „Olympiakos“ ekipa.
Belgrado Crvena ZvezdaDonatas MotiejūnasEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.