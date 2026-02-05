D. Motiejūno klubo fanai vėl prisidirbo: skirta dar viena bauda

Lyga trečiadienį oficialiai paskelbė, kad už nederamą fanų elgesį – įžeidžiančias skanduotes rungtynių su „Dubai Basketball“ metu – buvo skirta 8000 eurų bauda.
„Crvena Zvezda“ šiame sezone yra baudžiama jau penktą kartą:
- lapkričio 14-ąją skirta 7 tūkst. eurų bauda už įžeidžiančias skanduotes;
- gruodžio 10-ą dieną skirta 8 tūkst. eurų bauda už įžeidžiančias skanduotes, taip pat kitose namų rungtynėse buvo uždaryti tam tikri arenos sektoriai;
- gruodžio 23-iąją „Crvena Zvezda“ komandia buvo skirta 28 tūkst. eurų bauda daugybę nusižengimų derbio dvikovoje su „Partizan“;
- sausio 15-ą Belgrado klubas už fanų elgesį gavo 25 tūkst. eurų baudą bei buvo nustatytas limitas, kiek sirgalių gali apsilankyti kitose rungtynėse.
16 pergalių ir 10 pralaimėjimų turintis Belgrado klubas šiuo metu rikiuojasi 7-oje Eurolygos turnyrinės lentelės vietoje, tačiau turi tiek pat pergalių, kiek ir antroje vietoje esanti Pirėjo „Olympiakos“ ekipa.