D. Sabonio puikaus žaidimo neužteko – „Kings“ fiksuoja blogiausią rezultatą visoje NBA

Lietuvis per 24 minutes pelnė 24 taškus (10/18 dvit., 4/4 baud.), atkovojo 15 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, po kartą suklydo bei perėmė kamuolį.
Nugalėtojų gretose 28 taškus pelnė gynėjas Ty'us Jerome'as, 20 pridėjo Camas Spenceris. „Kings“ komandoje 20 taškų surinko DeMaras DeRozanas.
Tai buvo jau 10-asis „Kings“ pralaimėjimas iš eilės. Pagal šį rodiklį D. Sabonio ekipa NBA lygoje – nepralenkiama. Vos 12 pergalių per 52 rungtynes iškovojusi Sakramento ekipa turi mažiausiai laimėjimų visoje lygoje ir Vakarų konferencijos turnyrinėje lentelėje rikiuojasi paskutinė.
Pralaimėjimų seriją nutraukti „Kings“ sieks naktį iš penktadienio į šeštadienį Lietuvos laiku, kai susigrums su „Los Angeles Clippers“.
Domantas SabonisSacramento KingsMemphis Grizzlies
