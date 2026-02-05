SportasKrepšinis

Eurolygos klubų medžiojamas žaidėjas rungtyniaus kartu su M. Buzeliu

2026 m. vasario 5 d. 07:29
Lrytas.lt
Pastaruoju metu net kelių Eurolygos klubų dėmesį patraukęs Guerschonas Yabusele rungtyniaus naujame NBA klube.
Daugiau nuotraukų (1)
ESPN žurnalistas Shamsas Charania praneša, kad „New York Knicks“ klubo spalvas gynęs prancūzas buvo iškeistas į Mato Buzelio atstovaujamą „Chicago Bulls“ ekipą. Mainais Čikagos klubas gavo Daleną Terry. 
G. Yabuseles, šį sezoną vidutiniškai NBA renkančio vos 2,7 taško ir 2,1 atkovoto kamuolio per rungtynes, paslaugomis aktyviai domisi Atėnų „Panathinaikos“ bei Tel Avivo „Hapoel“ klubai.
Praėjusį sezoną „Philadelphia 76ers“ komandoje po 11 taškų ir 5,6 atkovoto kamuolio per rungtynes rinkęs prancūzas 2025-ųjų vasarą užsidirbo dvejų metų 11,7 milijono JAV dolerių kontraktą, tačiau „Knicks“ gretose savęs neranda.
Eurolygos komandos laukė, ar G. Yabusele bus išmainytas, nes tai gali turėti didelės įtakos tam, ar žaidėjas būtų pasiryžęs grįžti į Eurolygą. Teigiama, kad mainų atvejų tokia tikimybė būtų mažesnė.
