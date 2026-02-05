Eurolygos žvaigždė apie S. Francisco: nesulaukiu, kol jis išvyks iš „Žalgirio“

Eurolyga 2025
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
108
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
107
„Valencia“
„Valencia“
90
Rungtynių statistika
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
104
„Monaco“
„Monaco“
87
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
87
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
95
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
82
Madrido „Real“
Madrido „Real“
81
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
109
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
82
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
81
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
75
Rungtynių statistika
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
80
Rungtynių statistika
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
SportasKrepšinis

Eurolygos žvaigždė apie S. Francisco: nesulaukiu, kol jis išvyks iš „Žalgirio“

2026 m. vasario 5 d. 11:26
Lrytas.lt
Po pralaimėjimo „Žalgiriui“ antradienį Kaune vienas „Monaco“ lyderių Mike'as Jamesas apsilankė tinklalaidėje, kur aptarė ir žalgiriečių lyderio Sylvaino Francisco situaciją Lietuvos čempionų klube.
Daugiau nuotraukų (7)
„Su visa pagarba, tačiau aš nesulaukiu, kol jis išvyks“, – „Urbonus“ tinklalaidėje pareiškė M. Jamesas.
Pasak krepšininko, jis norėtų „Žalgirio“ lyderį pamatyti aukštesnio lygio ir biudžeto komandoje, kur šis galėtų toliau tęsti karjerą.
„Jis turi nuostabų sezoną. Jį labai smagu stebėti, manau, kad jis yra tos komandos variklis“, – apie S. Francisco kalbėjo kitas tinklalaidėje taip pat dalyvavęs „Monaco“ žaidėjas Jaronas Blossomgame'as.
Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas, pats save neseniai praminęs geriausiu lygos žaidėju istorijoje, teigė, kad „Žalgiris“ tokiam žaidėjui kaip S. Francisco gali būti tik laiptelis aukštyn.
„Žalgiryje“ tu kaip gynėjas gauni šansą žaisti, gauni progą užsitarnauti sau vardą ir pasprukti. Vėlgi – jokios nepagarbos, neteiskit manęs. Turite gerus fanus, gerą areną, bet tiesiog manau, kad biužetas dar ne tokio lygio, kad būtų galima išlaikyti žaidėjus, kai jie pasiekia tam tikrą lygį“, – kalbėjo M. Jamesas.
Antradienio rungtynėse M. Jamesas pelnė 19 taškų, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir surinko 25 naudingumo balus. Tuo tarpu S. Francisco dvikovąc baigė savo sąskaitoje turėdamas 19 taškų, 8 rezultatyvius perdavimus ir 26 naudingumo balus.
Geriausią karjeros sezoną žaidžiantis prancūzas Eurolygos rungtynėse fiksuoja 17,2 taško, 3,1 atkovoto kamuolio, 6,7 rezultatyvaus perdavimo ir 20,5 naudingumo balo vidurkius. Pagal pastarąjį rodiklį jis Eurolygoje yra trečias.
Mike'as JamesasSylvainas FranciscoKauno Žalgiris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.