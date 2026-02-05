Eurolygos žvaigždė apie S. Francisco: nesulaukiu, kol jis išvyks iš „Žalgirio“

„Su visa pagarba, tačiau aš nesulaukiu, kol jis išvyks“, – „Urbonus“ tinklalaidėje pareiškė M. Jamesas.
Pasak krepšininko, jis norėtų „Žalgirio“ lyderį pamatyti aukštesnio lygio ir biudžeto komandoje, kur šis galėtų toliau tęsti karjerą.
„Jis turi nuostabų sezoną. Jį labai smagu stebėti, manau, kad jis yra tos komandos variklis“, – apie S. Francisco kalbėjo kitas tinklalaidėje taip pat dalyvavęs „Monaco“ žaidėjas Jaronas Blossomgame'as.
Rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas, pats save neseniai praminęs geriausiu lygos žaidėju istorijoje, teigė, kad „Žalgiris“ tokiam žaidėjui kaip S. Francisco gali būti tik laiptelis aukštyn.
„Žalgiryje“ tu kaip gynėjas gauni šansą žaisti, gauni progą užsitarnauti sau vardą ir pasprukti. Vėlgi – jokios nepagarbos, neteiskit manęs. Turite gerus fanus, gerą areną, bet tiesiog manau, kad biužetas dar ne tokio lygio, kad būtų galima išlaikyti žaidėjus, kai jie pasiekia tam tikrą lygį“, – kalbėjo M. Jamesas.
Antradienio rungtynėse M. Jamesas pelnė 19 taškų, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir surinko 25 naudingumo balus. Tuo tarpu S. Francisco dvikovąc baigė savo sąskaitoje turėdamas 19 taškų, 8 rezultatyvius perdavimus ir 26 naudingumo balus.
Geriausią karjeros sezoną žaidžiantis prancūzas Eurolygos rungtynėse fiksuoja 17,2 taško, 3,1 atkovoto kamuolio, 6,7 rezultatyvaus perdavimo ir 20,5 naudingumo balo vidurkius. Pagal pastarąjį rodiklį jis Eurolygoje yra trečias.
