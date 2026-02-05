Į NBA mainų sūkurį pateko ir latvių krepšinio vunderkindas: žais kartu su superžvaigžde

Latvis, iki tol atstovavęs „Atlanta Hawks“ ekipai, buvo iškeistas į „Golden State Warriors“ komandą, kur suvienys jėgas su lygos ikona Stephenu Curry. Mainais „Warriors“ į Rytų konferencijos organizaciją išsiuntė Jonathaną Kumingą ir Buddy Hieldą.
Traumų kankinamas K. Porzingis šiame sezone sužaidė vos 17 rungtynių, per jas vidutiniškai rinkdamas po 17,1 taško ir 5,1 atkovoto kamuolio, tritaškius mesdamas 36% tikslumu.
Tuo tarpu apie J. Kumingos iškeitimą buvo kalbėta ilgą laiką, o 23-ejų puolėjas buvo minimas ne viename mainų scenarijuje. Taip pat traumų šį sezoną stabdomas J. Kuminga rungtyniavo 20-tyje dvikovų, per kurias vidutiniškai rinko po 12,1 taško ir 5,9 atkovoto kamuolio.
K. Porzingiui tai bus jau šeštoji komanda jo NBA karjeroje – prieš tai latvis atstovavo „New York Knicks“, „Dallas Mavericks“, „Washington Wizards“ ir „Boston Celtics“ ekipoms. J. Kuminga komandą keis pirmą kartą, o iš Bahamų kilęs B. Hieldas rungtyniaus taip pat šeštojoje skirtingoe organizacijoje.
Kristapas PorzingisAtlanta HawksGolden State Warriors
