J. Valančiūno komandos draugas pateko į metraščius, bet „Nuggets“ krito dviejų pratęsimų trileryje

Denverio ekipos neišgelbėjo ir lyderio Nikola Jokičiaus 30 taškų, 14 atkovotų kamuolių bei 10 rezultatyvių perdavimų trigubas dublis. Tai buvo jau 181-as kartas, kai serbas statistikos eilutėje pademonstruoja trigubą dublį. Pagal šį statistinį rodiklį N. Jokičius susilygino su legendiniu Oscaru Robertsonu ir yra antras daugiausiai jų atlikęs krepšininkas NBA istorijoje.
„Nuggets“ gretose 39 taškus pelnė šiemet pirmą kartą karjeroje „Visų žvaigždžių“ rungtynėse žaisiantis Jamalas Murray.
Tuo tarpu Jonas Valančiūnas aikštelėje praleido vos 13 minučių, per kurias pataikė vienintelį mestą metimą ir rungtynes baigė savo sąskaitoje turėdamas 2 taškus, 3 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 klaidas ir 5 asmenines pražangas.
Nugalėtojus į priekį vedė gynėjas Jalenas Brunsonas, surinkęs 42 taškus , atkovojęs 8 kamuolius ir atlikęs 9 rezultatyvius perdavimus.
Tai buvo jau trečiasis „Nuggets“ pralaimėjimas iš eilės. Nesėkmių seriją nutraukti Denverio ekipa sieks naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos laiku, kai išvykoje susitiks su Mato Buzelio atstovaujama „Chicago Bulls“.
33 pergales ir 19 pralaimėjimų surinkę „Nuggets“ šiuo metu rikiuojasi trečioje Vakarų konferencijos turnyrinės lentelės vietoje.
