Lietuvos jaunimo rinktinių vasara: laukia net 7 čempionatai, vienas jų – Lietuvoje

Vaikinai
U17 Pasaulio taurės čempionatas vyks birželio 27–liepos 5 d. Turkijoje. Lietuva B grupėje varžysis su Kanados, Kinijos ir Kamerūno rinktinėmis.
U20 Europos čempionatas vyks liepos 11–19 d. (Slovėnija). Lietuvos jaunių rinktinė C grupėje dėl pergalių kovos su Serbijos, Lenkijos ir Latvijos bendraamžiais.
U18 Europos čempionatas vyks liepos 25–rugpjūčio 2 d. (Italija). Lietuva kovas pradės C grupėje ir žais su Vokietija, Slovėnija bei Bulgarija.
U16 Europos čempionatas vyks rugpjūčio 7–15 d. (Rumunija). Lietuvos jaunučių rinktinė A grupėje susitiks su Serbijos, Lenkijos ir šeimininkų Rumunijos komandomis.
Merginos
U20 Europos čempionatas liepos 4–12 d. vyks Alytuje ir Klaipėdoje. Lietuvos rinktinės krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės su Ispanijos, Izraelio ir Kroatijos komandomis.
U18 Europos čempionatas vyks Rumunijoje (liepos 31–rugpjūčio 9 d.). Lietuvės C grupėje varžysis su Liuksemburgo, Airijos, Austrijos, Estijos ir Šveicarijos rinktinėmis.
U16 Europos čempionatas taip pat vyks Rumunijoje rugpjūčio (14–22 d.), o Lietuvos rinktinė D grupėje žais su Slovėnija, Vokietija ir Vengrija.
Lietuvos jaunimo rinktinių vyr. treneriai bus oficialiai ir patvirtinti vasario 24 d. asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Vykdomojo Komiteto (VK) posėdyje.