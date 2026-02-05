ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, jog nesulaukus norimų pasiūlymų „Bucks“ nusprendė nebemainyti savo lyderio.
Krepšininkas aktyviai buvo siejamas su „New York Knicks“, „Minnesota Timberwolves“ ir „Miami Heat“ komandomis.
G.Antetokounmpo šį sezoną fiksuoja 28 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 5,6 atkovoto kamuolio vidurkius.
Krepšininkas nuo debiuto NBA lygoje, 2013 metų žaidžia tik „Bucks“ ekipoje.
G.Antetokounmpo su „Bucks“ kartą tapo NBA čempionu ir du kartus buvo pripažintas lygos MVP.
Tuo tarpu „Bucks“ nusprendė išmainyti Cole‘ą Anthony ir Amirą Coffey į Nigelį Hayesą-Davisą ir Nicką Richardsą.
Giannis AntetokounmpoMilwaukee BucksMiami Heat
