Paaiškėjo G. Antetokounmpo ateitis NBA Suvienijo jėgas su N. Hayesu-Davisu

2026 m. vasario 5 d. 19:46
Lrytas.lt
Giannis Antetotokounmpo buvo siejamas su būriu kitų komandų, tačiau „Milwaukee Bucks“ galiausiai nusprendė nemainyti savo superžvaigždės.
ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, jog nesulaukus norimų pasiūlymų „Bucks“ nusprendė nebemainyti savo lyderio.
Krepšininkas aktyviai buvo siejamas su „New York Knicks“, „Minnesota Timberwolves“ ir „Miami Heat“ komandomis.
G.Antetokounmpo šį sezoną fiksuoja 28 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 5,6 atkovoto kamuolio vidurkius.
Krepšininkas nuo debiuto NBA lygoje, 2013 metų žaidžia tik „Bucks“ ekipoje.
G.Antetokounmpo su „Bucks“ kartą tapo NBA čempionu ir du kartus buvo pripažintas lygos MVP.
Tuo tarpu „Bucks“ nusprendė išmainyti Cole‘ą Anthony ir Amirą Coffey į Nigelį Hayesą-Davisą ir Nicką Richardsą.
