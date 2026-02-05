T. Masiulis išskyrė vieną grėsmingą varžovų savybę: „Turim būti budrūs“

Eurolyga 2025
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
108
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
107
„Valencia“
„Valencia“
90
Rungtynių statistika
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
104
„Monaco“
„Monaco“
87
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
87
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
95
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
82
Madrido „Real“
Madrido „Real“
81
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
109
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
82
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
81
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
75
Rungtynių statistika
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
80
Rungtynių statistika
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
„Valencia“
„Valencia“
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
„Monaco“
„Monaco“
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
T. Masiulis išskyrė vieną grėsmingą varžovų savybę: „Turim būti budrūs“

2026 m. vasario 5 d. 10:58
Lrytas.lt
Triuškinamą pergalę prieš „Monaco“ komandą antradienį iškovojęs Kauno „Žalgiris“ ketvirtadienį išskrenda į Turkiją, kur kitądien susitiks su Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkais.
Nors būsimasis priešininkas turnyrinėje Eurolygos lentelėje yra priešpaskutinis, pirmąją dvigubos savaitės dieną svečiuose įveikė vieną čempionato lyderių „Valencia“.
Žvelgdamas į penktadienį laukiantį susitikimą žalgiriečių vyr. treneris Tomas Masiulis teigė, kad nereikėtų žiūrėti į komandų padėtį ir pergalių bei pralaimėjimų santykius.
„Laukia dar vienas turintis daug talentingų žaidėjų varžovas, panašiai kaip ir „Monaco“, gal tik jų turnyrinės lentelės pozicija neatspindi jų tikro pajėgumo. Kad ir turi traumų nemažai, bet turi daug talentingų, savoj pozicijoj gerų žaidėjų. Turim būti budrūs.
Varžovai turėjo silpnesnę rungtynių bangą, bet paskutinėse rungtynėse tikrai solidžiai aplošė „Valencia“. Aplošė žaidimu, begdami, sumesdami, gerai gindamiesi. Tikrai sunkus varžovas ir nereikia žiūrėti į lentelę“, – aiškino treneris.
– Varžovų treneris Pablo Laso jums puikiai pažįstamas. Ką po tiek susitikimų galite pasakyti apie šį žmogų?
– Rimtas treneris, laimėjęs daug Eurolygų. Buvęs, žino, kaip žaist, žino, ką daryt. Daugiau mažiau aišku, kokį stilių jis žaidžia – tas padeda šiek tiek pasiruošt, bet, kai turi daug talentingų žaidėjų, patys žaidėjai viską sprendžia.
– Sėkmingai įsiliejo Sabenas Lee. Kokias išskirtumėte jo savybes?
– Tikrai yra geras veržikas, jį tikrai sunku sugaudyt, turim išlikti prieky jo. Matosi, kad laisviau žaidžia, tritaškius pataiko, yra labai pavojingas. Septynias rungtynes žaidė, turi 15 taškų vidurkį – tai pasako apie žaidėjo kokybę. Pagrindinis dalykas – jis tikrai yra labai stiprus vienas prieš vieną žaidėjas ir čia bus didelis iššūkis jį sustabdyti ir išlikti prieky jo.
– Praėjusiame susitikime su „Žalgiriu“ Nickas Weileris-Babbas pagerino savo rezultatyvių perdavimų rekordą. Kiek sunku yra iš žaidimo „išjungti“ tokio universalumo žaidėją?
– Jis „all-around“ žaidėjas, bet visų pirma, mes tas rungtynes labai prastai žaidėm. Kai peržiūri rungtynes, tai labai skaudu žiūrėti, labai ilgai žiūrisi ir norisi kuo greičiau išjungt. Daug klaidų padarėm, leidom į stiprias rankas, tie atkovoti kamuoliai, daug tokių klaidų, kur neturėtų būt – per daug buvo. Jis – patyręs žaidėjas, tom klaidom naudojasi. Gali gintis, gali pataikyt. Daug žaidžia, jaučiasi, kad čia jo komanda, ypač, kai iškritę kiti žaidėjai. Kaip minėjau – talentingų žaidėjų visur visose pozicijose turi.
– Priešininkų gretose Kai'us Jonesas dvitaškius meta 95,4 procento taiklumu. Yra tekę matyti kažką panašaus?
– Ne. Kaip ir minėjo čia visi, sunku pramest, kai tu viską dedi iš viršaus. Dar keista, kad jis tuos prametė – reikės pažiūrėt, kokius jis prametė. Bet šiaip yra neeilinio atletiškumo žaidėjas. Jam sukuria progas, greitai leidžiasi po krepšiu ir viską deda iš viršaus. Atletiškas yra, naudojasi tom savybėm ir, kaip minėjot, išskirtinį rezultatą demonstruoja.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisEurolyga

