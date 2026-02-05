T. Masiulis išskyrė vieną grėsmingą varžovų savybę: „Turim būti budrūs“

Nors būsimasis priešininkas turnyrinėje Eurolygos lentelėje yra priešpaskutinis, pirmąją dvigubos savaitės dieną svečiuose įveikė vieną čempionato lyderių „Valencia“.
Žvelgdamas į penktadienį laukiantį susitikimą žalgiriečių vyr. treneris Tomas Masiulis teigė, kad nereikėtų žiūrėti į komandų padėtį ir pergalių bei pralaimėjimų santykius.
„Laukia dar vienas turintis daug talentingų žaidėjų varžovas, panašiai kaip ir „Monaco“, gal tik jų turnyrinės lentelės pozicija neatspindi jų tikro pajėgumo. Kad ir turi traumų nemažai, bet turi daug talentingų, savoj pozicijoj gerų žaidėjų. Turim būti budrūs.
Varžovai turėjo silpnesnę rungtynių bangą, bet paskutinėse rungtynėse tikrai solidžiai aplošė „Valencia“. Aplošė žaidimu, begdami, sumesdami, gerai gindamiesi. Tikrai sunkus varžovas ir nereikia žiūrėti į lentelę“, – aiškino treneris.
– Varžovų treneris Pablo Laso jums puikiai pažįstamas. Ką po tiek susitikimų galite pasakyti apie šį žmogų?
– Rimtas treneris, laimėjęs daug Eurolygų. Buvęs, žino, kaip žaist, žino, ką daryt. Daugiau mažiau aišku, kokį stilių jis žaidžia – tas padeda šiek tiek pasiruošt, bet, kai turi daug talentingų žaidėjų, patys žaidėjai viską sprendžia.
– Sėkmingai įsiliejo Sabenas Lee. Kokias išskirtumėte jo savybes?
– Tikrai yra geras veržikas, jį tikrai sunku sugaudyt, turim išlikti prieky jo. Matosi, kad laisviau žaidžia, tritaškius pataiko, yra labai pavojingas. Septynias rungtynes žaidė, turi 15 taškų vidurkį – tai pasako apie žaidėjo kokybę. Pagrindinis dalykas – jis tikrai yra labai stiprus vienas prieš vieną žaidėjas ir čia bus didelis iššūkis jį sustabdyti ir išlikti prieky jo.
– Praėjusiame susitikime su „Žalgiriu“ Nickas Weileris-Babbas pagerino savo rezultatyvių perdavimų rekordą. Kiek sunku yra iš žaidimo „išjungti“ tokio universalumo žaidėją?
– Jis „all-around“ žaidėjas, bet visų pirma, mes tas rungtynes labai prastai žaidėm. Kai peržiūri rungtynes, tai labai skaudu žiūrėti, labai ilgai žiūrisi ir norisi kuo greičiau išjungt. Daug klaidų padarėm, leidom į stiprias rankas, tie atkovoti kamuoliai, daug tokių klaidų, kur neturėtų būt – per daug buvo. Jis – patyręs žaidėjas, tom klaidom naudojasi. Gali gintis, gali pataikyt. Daug žaidžia, jaučiasi, kad čia jo komanda, ypač, kai iškritę kiti žaidėjai. Kaip minėjau – talentingų žaidėjų visur visose pozicijose turi.
– Priešininkų gretose Kai'us Jonesas dvitaškius meta 95,4 procento taiklumu. Yra tekę matyti kažką panašaus?
– Ne. Kaip ir minėjo čia visi, sunku pramest, kai tu viską dedi iš viršaus. Dar keista, kad jis tuos prametė – reikės pažiūrėt, kokius jis prametė. Bet šiaip yra neeilinio atletiškumo žaidėjas. Jam sukuria progas, greitai leidžiasi po krepšiu ir viską deda iš viršaus. Atletiškas yra, naudojasi tom savybėm ir, kaip minėjot, išskirtinį rezultatą demonstruoja.