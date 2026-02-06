Artėja sugrįžimas į Eurolygą? Į naują NBA klubą iškeista buvusi Eurolygos žvaigždė – atleista

31-erių amerikietis sezoną pradėjo „Phoenix Suns“ komandoje, tačiau joje pernelyg svarbaus vaidmens neužsitarnavo ir rinko tik po 1,3 taško ir 1,2 atkovoto kamuolio per rungtynes. Ketvirtadienio vakarą NBA lygoje užsidarė mainų langas, o N. Hayesas-Davisas buvo iškeistas į „Milwaukee Bucks“.
Vis dėlto vienoje komandoje kartu su Gianniu Antetokounmpo puolėjas neužsibuvo – „Bucks“ oficialiai paskelbė, kad buvęs „Fenerbahce“ krepšininkas buvo atleistas.
Dabar visos likusios NBA komandos galės prioritetų tvarka, t.y. pagal užimamą vietą turnyrinėje lentelėje, pasirašyti kontraktą N. Hayesu-Davisu.
Spekuliuojama, kad tokia komanda, norinti puolėjo paslaugų, gali ir neatsirasti, o realus scenarijus N. Hayesui-Davisui būtų grįžti į Eurolygą, kur juo domisi bent keletas komandų, tarp kurių – Atėnų „Panathinaikos“ ir Tel Avivo „Hapoel“.
Nigelas HayesasMilwaukee BucksNBA
Rodyti daugiau žymių