Artėja sugrįžimas į Eurolygą? Į naują NBA klubą iškeista buvusi Eurolygos žvaigždė – atleista

Eurolyga 2025
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
108
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
107
„Valencia“
„Valencia“
90
Rungtynių statistika
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
104
„Monaco“
„Monaco“
87
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
87
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
95
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
82
Madrido „Real“
Madrido „Real“
81
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
109
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
82
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
81
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
75
Rungtynių statistika
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
80
Rungtynių statistika
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
93
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
99
„Valencia“
„Valencia“
104
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
91
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
62
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
92
Rungtynių statistika
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-12
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SportasKrepšinis

Artėja sugrįžimas į Eurolygą? Į naują NBA klubą iškeista buvusi Eurolygos žvaigždė – atleista

2026 m. vasario 6 d. 09:37
Lrytas.lt
Praėjusio sezono Eurolygos finalo ketverto MVP su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ tapęs Nigelis Hayesas-Davisas buvo išmainytas, tačiau netrukus liko be darbo.
Daugiau nuotraukų (1)
31-erių amerikietis sezoną pradėjo „Phoenix Suns“ komandoje, tačiau joje pernelyg svarbaus vaidmens neužsitarnavo ir rinko tik po 1,3 taško ir 1,2 atkovoto kamuolio per rungtynes. Ketvirtadienio vakarą NBA lygoje užsidarė mainų langas, o N. Hayesas-Davisas buvo iškeistas į „Milwaukee Bucks“.
Vis dėlto vienoje komandoje kartu su Gianniu Antetokounmpo puolėjas neužsibuvo – „Bucks“ oficialiai paskelbė, kad buvęs „Fenerbahce“ krepšininkas buvo atleistas.
Dabar visos likusios NBA komandos galės prioritetų tvarka, t.y. pagal užimamą vietą turnyrinėje lentelėje, pasirašyti kontraktą N. Hayesu-Davisu.
Spekuliuojama, kad tokia komanda, norinti puolėjo paslaugų, gali ir neatsirasti, o realus scenarijus N. Hayesui-Davisui būtų grįžti į Eurolygą, kur juo domisi bent keletas komandų, tarp kurių – Atėnų „Panathinaikos“ ir Tel Avivo „Hapoel“.
Nigelas HayesasMilwaukee BucksNBA
Rodyti daugiau žymių

