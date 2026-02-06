Eurolygoje – „Monaco“ ir „Hapoel“ pralaimėjimai

Eurolyga 2025
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
108
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
107
„Valencia“
„Valencia“
90
Rungtynių statistika
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
104
„Monaco“
„Monaco“
87
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
87
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
95
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
82
Madrido „Real“
Madrido „Real“
81
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
109
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
82
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
81
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
75
Rungtynių statistika
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
80
Rungtynių statistika
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
93
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
99
„Valencia“
„Valencia“
104
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
91
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
62
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
92
Rungtynių statistika
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-12
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Eurolygoje – „Monaco“ ir „Hapoel“ pralaimėjimai

2026 m. vasario 6 d. 00:00
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Eurolygoje „Valencia Basket“ (17/10) ir Miuncheno „Bayern“ (12/15) įveikė Tel Avivo „Hapoel“ (16/10) ir „Monaco“ (15/12) komandas.
Valensijos krepšininkai šventė pergalę išvykoje po pratęsimo 104:99 (24:21, 12:28, 25:24, 27:15, 16:11) prieš Tel Avivo komandą.
Nugalėtojų ekipoje tiesiog nesustabdomas buvo Jeanas Montero, kuris pasirodymą užbaigė su 29 taškais, 4 sugriebtais kamuoliais, 8 rezultatyviais perdavimais ir 38 naudingumo balais.
„Valencia“: Jeanas Montero 29, Nathanas Reuversas 20, Darius Thompsonas 17.
„Hapoel“: Antonio Blakeney 23, Yamas Madaras 20, Jonathanas Motley 17.
Tuo tarpu „Bayern“ namuose monegaskus įveikė 91:82 (24:23, 24:16, 20:24, 23:19).
Tai buvo jau penktasis Eurolygos vicečempionų pralaimėjimas iš eilės.
„Bayern“: Andreas Obstas 19, Isiaha Mike’as 12, Neno Dimitrijevičius ir Oscaras Da Silva po 11.
„Monaco“: Mike’as Jamesas 30, Jaronas Blossomgame’as ir Nemanja Nedovičius po 12.
