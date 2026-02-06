Eurolygoje – „Monaco“ ir „Hapoel“ pralaimėjimai

Valensijos krepšininkai šventė pergalę išvykoje po pratęsimo 104:99 (24:21, 12:28, 25:24, 27:15, 16:11) prieš Tel Avivo komandą.
Nugalėtojų ekipoje tiesiog nesustabdomas buvo Jeanas Montero, kuris pasirodymą užbaigė su 29 taškais, 4 sugriebtais kamuoliais, 8 rezultatyviais perdavimais ir 38 naudingumo balais.
„Valencia“: Jeanas Montero 29, Nathanas Reuversas 20, Darius Thompsonas 17.
„Hapoel“: Antonio Blakeney 23, Yamas Madaras 20, Jonathanas Motley 17.
Tuo tarpu „Bayern“ namuose monegaskus įveikė 91:82 (24:23, 24:16, 20:24, 23:19).
Tai buvo jau penktasis Eurolygos vicečempionų pralaimėjimas iš eilės.
„Bayern“: Andreas Obstas 19, Isiaha Mike’as 12, Neno Dimitrijevičius ir Oscaras Da Silva po 11.
„Monaco“: Mike’as Jamesas 30, Jaronas Blossomgame’as ir Nemanja Nedovičius po 12.
