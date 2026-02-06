Luka Dončičius patyrė traumą

„Los Angeles Lakers“ atstovaujantis slovėnas antrajame kėlinyje likus žaisti kiek mažiau nei keturias minutes atliko perdavimą, po kurio staiga susigriebė už šlaunies. Po mažiau nei minutės L. Dončičius buvo pakeistas ir į rungtynes su „Philadelphia 76ers“ nebegrįžo.
Įtariama, kad po 33,4 taško, 7,9 atkovoto kamuolio ir 8,7 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes vidutiniškai renkantis krepšininkas patyrė dvigalvio kojos raumens traumą.
Kiek anksčiau sezono metu buvo pasirodę pranešimų, kad L. Dončičius žaidžia kamuojamas bent keletos traumų vienu metu, tačiau rungtyniauja jų nepaisydamas.
Rungtynes 119:115 (21:27, 30:32, 34:28, 34:28) savų sirgalių akivaizdoje laimėjo „Lakers“. Per 16 minučių, kol patyrė traumą, L. Dončičius surinko 10 taškų (3/7 dvit., 0/4 trit., 4/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo 35 taškus pelnęs Austinas Reavesas. Tuo tarpu LeBronas Jamesas rungtynes baigė savo sąskaitoje turėdamas 17 taškų ir 10 rezultatyvių perdavimų, tačiau padarydamas net 8 klaidas.
Luka DončičiusLos Angeles LakersPhiladelphia 76ers
