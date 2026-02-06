M. Buzelis atliko dar vieną įspūdingą dėjimą, bet „Bulls“ toliau pralaimi

Lietuvis per 33 minutes pelnė 18 taškų (5/5 dvit., 2/6 trit., 2/2 baud.), sugriebė 6 atšokusius kamuolius, po triskart atliko rezultatyvų perdavimą bei suklydo ir po kartą prasižengė, perėmė kamuolį bei blokavo metimą.
Naujos sudėties „Bulls“, prieš pat mainų lango pabaigą iškeitę du startinio penketo žaidėjus – Nikola Vučevičių ir Coby White'ą, pralaimėjo jau šeštąsias rungtynes iš pastarųjų septynerių.
Čikagos ekipoje debiutavo Eurolygos klubų medžiojamas Guerschonas Yabusele. Prancūzas per 33 minutes pasižymėjo dvigubu dubliu – 15 taškų ir 11 atkovotų kamuolių. Taip pat mainų būdu gautas gynėjas Anfernee Simonsas surinko 22 taškus.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Brandonas Ingramas, surinkęs 33 taškus. Immanuelis Quickley pridėjo 24 taškus.
Kitas rungtynes „Bulls“, kurie šiuo metu su 24 pergalėmis ir 28 pralaimėjimais Rytų konferencijoje rikiuojasi 11-i, žais naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos laiku su Jono Valančiūno atstovaujama „Denver Nuggets“ ekipa.
Matas Buzelis
