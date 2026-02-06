Matas Buzelis atsakė, ar rungtyniaus Lietuvos rinktinėje

SportasKrepšinis

2026 m. vasario 6 d. 14:49
Lrytas.lt
Dėl Mato Buzelio atstovavimo Lietuvos rinktinei kasmet kyla klausimų. Nors ateinančią vasarą nebus organizuojamos jokios tarptautinės pirmenybės, Lietuvos krepšinio fanai viliasi „Chicago Bulls“ puolėją išvysti vilkint nacionalinės ekipos marškinėlius.
M. Buzelis JAV neseniai susitiko su Lietuvos rinktinės vadovu Linu Kleiza. Pasak krepšininko, komunikacija buvo labai aiški.
„Gerbiu jį ir jo nuomonę. Ir čia nebuvo jokio pasiūlymo – jei nori žaisti, ateini ir žaidi. Sakė, kad jie visada nori mane matyti“, – „BasketNews“ žurnalistui Toni Canyameras teigė 21-erių atletas.
Paklaustas apie žaidimą rinktinėje, M. Buzelis tikslaus atsakymo artimiausiam laikotarpiui neturėjo. Visgi pažadą jis davė.
„Dar nesu tikras, ar žaisiu artėjančią vasarą, bet tikrai žaisiu už Lietuvą“, – pareiškė M. Buzelis.
Nors anksčiau buvo teigęs, kad Lietuvos rinktinėje egzistuoja trenerių problema, „Bulls“ ekipoje rungtyniaujantis lietuvis taip teigti šįkart atsisakė.
„Šiuo metu ne, – apie galimas problemas trenerių štabe šnekėjo M. Buzelis. – Manau, kad ne.“
