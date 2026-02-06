Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis teigė:
„Tikrai nebus paprasta „sulipdyti“ komandą turint tik vieną pilnavertę treniruotę, nes Kauno „Žalgirio“ krepšininkai išvakarėse prieš išvyką į Islandiją dar žais Eurolygos rungtynes. Tai žinome ir tam ruošiamės, todėl komplektuojant komandą pagrindinis kriterijus bus individualus žaidėjų meistriškumas. Pokalbiai su žaidėjais vyksta pozityviai, svarbiausia, kad visi būtų sveiki. Tikiu, jog suformuosime tikrai pajėgią komandą.“
Šiame atrankos lange lietuviai du kartus iš eilės susitiks su Islandijos rinktine. Pirmasis susitikimas vyks vasario 27 d. išvykoje, o antrasis – kovo 2 d. namuose, Klaipėdoje, „Švyturio“ arenoje. Bilietus į rungtynes galima įsigyti paspaudus šią nuorodą.
Pirmajame atrankos lange Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Londone dramatiškai palaužė Didžiosios Britanijos komandą, tačiau namuose turėjo pripažinti Italijos rinktinės pranašumą. Po pirmųjų dviejų rungtynių visos D grupės komandos yra iškovojusios po vieną pergalę.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vadovas Linas Kleiza pažymėjo: „Tai labai svarbus atrankos etapas. Islandija – gerai susižaidusi ir pajėgi varžovė, nuolatinė Europos čempionatų finalinio etapo dalyvė, labai motyvuota ir gerai parengta komanda. Pergalė prieš Italiją tikrai nebuvo atsitiktinumas. Privalome maksimaliai susikaupti ir žaisti 100 procentų pajėgumu.“
Į antrąjį atrankos etapą pateks trys stipriausios kiekvienos grupės komandos. Jame bus suformuotos keturios naujos grupės po šešias rinktines, į kurias bus perkelti ir pirmojo etapo rezultatai.
Antrajame etape Lietuvos rinktinės bei kitų dviejų D grupės komandų lauktų trys C grupės ekipos. C grupėje rungtyniauja Serbijos, Turkijos, Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės bei priešatrankinio turnyro antrosios vietos laimėtoja (Slovakija, Šveicarija arba Ukraina). Trys stipriausios grupės komandos iškovos kelialapius į Pasaulio čempionatą.
Išplėstinis rinktinės sąrašas:
- Arnas Velička (Klaipėdos „Neptūnas“)
- Artūras Gudaitis (Vilniaus „Rytas“)
- Ąžuolas Tubelis (Kauno „Žalgiris“)
- Donatas Tarolis (Klaipėdos „Neptūnas“)
- Dovydas Giedraitis (Kauno „Žalgiris“)
- Edgaras Ulanovas (Kauno „Žalgiris“)
- Eimantas Bendžius (Udinės APU)
- Gytis Masiulis (Vilniaus „Rytas“)
- Ignas Brazdeikis (Kauno „Žalgiris“)
- Ignas Sargiūnas (Vilniaus „Rytas“)
- Kristupas Žemaitis (Manisos „Basket“)
- Laurynas Beliauskas (Sasario „Dinamo“)
- Laurynas Birutis (Kauno „Žalgiris“)
- Mantas Rubštavičius (Kauno „Žalgiris“)
- Marekas Blaževičius (Bursos „Tofaš“)
- Margiris Normantas (Bilbao „Surne Basket“)
- Martinas Geben (Žironos „Basquet“)
- Martynas Sajus (Izmiro „Petkimspor“)
- Matas Jogėla (Trento „Dolomiti Energia“)
- Mindaugas Kačinas (Sopoto „Trefl“)
- Mindaugas Sušinskas (Žinoros „Basquet“)
- Regimantas Miniotas (Pezaro „Victoria Libertas“)
- Rokas Giedraitis (Tenerifės „La Laguna“)
- Vaidas Kariniauskas (Šiaulių „Šiauliai“)