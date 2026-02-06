Paskelbtos skolose įklimpusio „Monaco“ žaidėjų algos: D. Motiejūnas – vienas brangiausių

Eurolyga 2025
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
108
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
107
„Valencia“
„Valencia“
90
Rungtynių statistika
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
104
„Monaco“
„Monaco“
87
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
87
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
95
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
82
Madrido „Real“
Madrido „Real“
81
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
109
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
82
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
81
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
75
Rungtynių statistika
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
80
Rungtynių statistika
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
93
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
99
„Valencia“
„Valencia“
104
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
91
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
62
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
92
Rungtynių statistika
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-12
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paskelbtos skolose įklimpusio „Monaco“ žaidėjų algos: D. Motiejūnas – vienas brangiausių

2026 m. vasario 6 d. 13:48
Lrytas.lt
„Monaco“ klubas, kuriam iki persikėlimo į Belgrado „Crvena Zvezda“ atstovavo ir lietuvis Donatas Motiejūnas, šiuo metu susiduria su didelėmis finansinėmis bėdomis. Jų apsuptyje Prancūzijos žiniasklaidoje buvo paskelbti ekipos žaidėjų atlyginimai.
Pasak „BeBasket“ žurnalisto Gabrielio Pantel-Jouve, penki krepšininkai uždirba daugiau nei milijoną eurų per sezoną. Brangiausias komandos žaidėjas – geriausiu visų laikų Eurolygos žaidėju save vadinantis Mike'as Jamesas, kuriam priklauso ir pelnytų taškų visame turnyre rekordas. Gynėjo alga – 3 milijonai eurų per sezoną.
Antroje vietoje – serbas Nikola Mirotičius, praėjusią vasarą persikėlęs į Monako Kunigaikštystę iš Milano „Olimpia“ ekipos. Puolėjo alga per sezoną – 2,2 milijono eurų.
Tuo tarpu sezoną „Monaco“ gretose pradėjęs Donatas Motiejūnas taip pat yra minimas sąraše. Teigiama, kad per sezoną 35-erių aukštaūgis turėjo uždirbti 860 tūkst. eurų. Tai – šeštas pagal dydį atlyginimas klube.
Pirmą spalio savaitę lietuvis persikėlė į „Crvena Zvezda“ ekipą, su ja pasirašydamas trijų mėnesių kontraktą. Pasak „Mondo“ žurnalisto Milutino Vujičičiaus, abi komandos susitarė, kad D. Motiejūno alga bus mokama perpus – pusę sumos padengs Serbijos komanda, pusę sumos padengs „Monaco“.
Pasibaigus trijų mėnesių periodui „Crvena Zvezda“ nusprendė pratęsti sutartį su lietuviu. Nuo šiol jam algą moka Serbijos sostinės organizacija.
Paskelbtame sąraše – ir Nicko Calatheso, sezono metu išsiskyrusio su „Monaco“ klubu ir vėliau prisijungusio prie Belgrado „Partizan“ pavardė. Nurodoma suma reiškia žaidėjo turėtą gauti algą.
Iš viso „Monaco“ klubas žaidėjams skiria apie 20 milijonų eurų.
„Monaco“ žaidėjų atlyginimai:
  1. Mike'as James – 3 mln. eurų.
  2. Nikola Mirotičius – 2,2 mln. eurų.
  3. Danielis Theisas – 1,75 mln. eurų.
  4. Elie Okobo – 1,3 mln. eurų.
  5. Nickas Calathesas – 1,275 mln. eurų.
  6. Donatas Motiejūnas – 860 tūkst. eurų.
  7. Alpha Diallo – 850 tūkst. eurų.
  8. Nemanja Nedovičius – 800 tūkst. eurų.
  9. Jaronas Blossomgame'as – 685 tūkst. eurų.
  10. Kevarriusas Hayesas – 600 tūkst. eurų.
  11. Matthew Strazelis – 600 tūkst. eurų.
  12. Terry Tarpey'us – 600 tūkst. eurų.
  13. Yoanas Makoundou – 500 tūkst. eurų.
  14. Juhannas Begarinas – 275 tūkst. eurų.
  15. Davidas Michineau – 250 tūkst. eurų.
To paties „BeBasket“ portalo teigimu, kai kurie žaidėjai dar nėra gavę visos algos už lapkričio mėnesį, vėluoja ir gruodžio atlyginimai. „Monaco“ klubui Eurolyga jau yra skyrusi 300 tūkst. eurų baudą ir uždraudusi registruoti žaidėjus. Dėl šios priežasties gynėjas Cory Josephas, nors ir pasirašė sutartį su Monako klubu, taip jame ir nedebiutavo.
„L'Equipe“ šaltinių duomenimis, bendros „Monaco“ organizacijos skolos gali viršyti 10 milijonų eurų. Klubą šiuo metu iš Rusijos šaknų turinčio vengro Aleksėjaus Fedoriscevo svarsto perimti Monako Kunigaikštystė.
