Paskelbtos skolose įklimpusio „Monaco“ žaidėjų algos: D. Motiejūnas – vienas brangiausių

Pasak „BeBasket“ žurnalisto Gabrielio Pantel-Jouve, penki krepšininkai uždirba daugiau nei milijoną eurų per sezoną. Brangiausias komandos žaidėjas – geriausiu visų laikų Eurolygos žaidėju save vadinantis Mike'as Jamesas, kuriam priklauso ir pelnytų taškų visame turnyre rekordas. Gynėjo alga – 3 milijonai eurų per sezoną.
Antroje vietoje – serbas Nikola Mirotičius, praėjusią vasarą persikėlęs į Monako Kunigaikštystę iš Milano „Olimpia“ ekipos. Puolėjo alga per sezoną – 2,2 milijono eurų.
Tuo tarpu sezoną „Monaco“ gretose pradėjęs Donatas Motiejūnas taip pat yra minimas sąraše. Teigiama, kad per sezoną 35-erių aukštaūgis turėjo uždirbti 860 tūkst. eurų. Tai – šeštas pagal dydį atlyginimas klube.
Pirmą spalio savaitę lietuvis persikėlė į „Crvena Zvezda“ ekipą, su ja pasirašydamas trijų mėnesių kontraktą. Pasak „Mondo“ žurnalisto Milutino Vujičičiaus, abi komandos susitarė, kad D. Motiejūno alga bus mokama perpus – pusę sumos padengs Serbijos komanda, pusę sumos padengs „Monaco“.
Pasibaigus trijų mėnesių periodui „Crvena Zvezda“ nusprendė pratęsti sutartį su lietuviu. Nuo šiol jam algą moka Serbijos sostinės organizacija.
Paskelbtame sąraše – ir Nicko Calatheso, sezono metu išsiskyrusio su „Monaco“ klubu ir vėliau prisijungusio prie Belgrado „Partizan“ pavardė. Nurodoma suma reiškia žaidėjo turėtą gauti algą.
Iš viso „Monaco“ klubas žaidėjams skiria apie 20 milijonų eurų.
„Monaco“ žaidėjų atlyginimai:
- Mike'as James – 3 mln. eurų.
- Nikola Mirotičius – 2,2 mln. eurų.
- Danielis Theisas – 1,75 mln. eurų.
- Elie Okobo – 1,3 mln. eurų.
- Nickas Calathesas – 1,275 mln. eurų.
- Donatas Motiejūnas – 860 tūkst. eurų.
- Alpha Diallo – 850 tūkst. eurų.
- Nemanja Nedovičius – 800 tūkst. eurų.
- Jaronas Blossomgame'as – 685 tūkst. eurų.
- Kevarriusas Hayesas – 600 tūkst. eurų.
- Matthew Strazelis – 600 tūkst. eurų.
- Terry Tarpey'us – 600 tūkst. eurų.
- Yoanas Makoundou – 500 tūkst. eurų.
- Juhannas Begarinas – 275 tūkst. eurų.
- Davidas Michineau – 250 tūkst. eurų.
To paties „BeBasket“ portalo teigimu, kai kurie žaidėjai dar nėra gavę visos algos už lapkričio mėnesį, vėluoja ir gruodžio atlyginimai. „Monaco“ klubui Eurolyga jau yra skyrusi 300 tūkst. eurų baudą ir uždraudusi registruoti žaidėjus. Dėl šios priežasties gynėjas Cory Josephas, nors ir pasirašė sutartį su Monako klubu, taip jame ir nedebiutavo.
„L'Equipe“ šaltinių duomenimis, bendros „Monaco“ organizacijos skolos gali viršyti 10 milijonų eurų. Klubą šiuo metu iš Rusijos šaknų turinčio vengro Aleksėjaus Fedoriscevo svarsto perimti Monako Kunigaikštystė.