Po daugybės spekuliacijų – štilis: D. Sabonis lieka „Kings“ klube

Ne vieną mėnesį sklandė kalbos, kad lietuvio paslaugomis buvo susidomėjusi „Toronto Raptors“ ekipa, tačiau sandoris tarp dviejų komandų neįvyko. Viena to priežasčių – Kanados organizacijos noras iškeisti austrą Jakobą Poeltlą ir jo didžiulį kontraktą, per artimiausius tris sezonus kainuosiantį 84 milijonus JAV dolerių.
„Kings“ to nesutiko padaryti. Lietuviu domėjosi ir Anthony Davisą bei Trae Youngą per pastarąją savaitę mainų būdu gavusi „Washington Wizards“ ekipa, už D. Sabonį siūliusi Khrisą Middletoną ir naujokų biržos šaukimą, tačiau Sakramento klubas ir tąkart atsisakė.
Vis dėlto „ClutchSports“ žurnalistas Brettas Siegelis teigia, kad D. Sabonis vėl turėtų tapti paklausia preke po sezono, o jo išvykimas į Torontą gali vis tiek įvykti.
Šį sezoną 29-erių lietuvis dėl traumos sužaidė tik 19 rungtynių, per kurias vidutiniškai rinko po 15,8 taško, 11,4 atkovoto kamuolio ir 4,1 rezultatyvaus perdavimo.