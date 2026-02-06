Prakeikta Kaunui arena Eurolygoje: „Žalgiris“ kovoja su „Anadolu Efes“, kurio Stambule neįveikia septynerius metus

Aikštės šeimininkams rungtynėse su Kauno ekipa negalės padėti net keturi traumuoti krepšininkai: Lietuvos krepšinio aistruoliams gerai pažįstamas ir dvejus metus žalgiriečių klube kovojęs latvis Rolandas Šmitas, įžaidėjas Shane'as Larkinas, gynėjas Isaia Cordinier ir vidurio puolėjas Georgios Papagiannis.
„Anadolu Efes“ šį sezoną stebina ne pergalėmis, o pralaimėjimais ir yra turnyro lentelės dugne.
Tačiau Stambulo krepšininkams šis sezonas klostosi tiesiog tragiškai. Komanda iškovojo vos 7 pergales ir patyrė 19 pralaimėjimų. Kartu su Vilerbano ASVEL „Anadolu Efes“ dalijasi 19–20 vietomis.
2025–2026 metų sezone „Anadolu Efes“ jau pakeitė strategą. Lapkričio pabaigoje su vyriausiojo trenerio pareigomis atsisveikino serbas Igoris Kokoškovas. Gruodžio pradžioje prie komandos vairo stojo patyręs 58-erių metų ispanas Pablo Laso. Tačiau ir jam sekasi kur kas prasčiau nei tikėtasi.
Praėjusiame ture Turkijos ekipa pagaliau nutraukė ilgą pralaimėjimų seriją. P. Laso auklėtiniai savo aikštėje 107:90 susitvarkė su „Valencia“. Tačiau prieš tai komanda Eurolygoje buvo pralaimėjusi devynis kartus paeiliui.
Pirmajame rate savo aikštėje žalgiriečiai Turkijos klubui pralaimėjo net 23 taškų skirtumu – 64:87. Šį sezoną Kauno komanda tokiu dideliu skirtumu nepralaimėjo niekam.
Per visą tarpusavio dvikovų istoriją Turkijos komanda turi geresnį pergalių balansą – 15:12. Maža to – Stambulo ekipa namie prieš kauniečius yra laimėjusi pastarąsias šešias akistatas.
Paskutinė kartą „Žalgiris“ turkų aikštėje pergalę šventė tik 2018 metų spalį, kai įveikė oponentus 93:79. Tad septynerius metus Kauno klubas iš „Anadolu Efes“ arenos išvykdavo nuleidęs galvas.
Pastaruoju metu „Žalgiris“ Eurolygoje rungtyniauja sėkmingai – per ketverias rungtynes suklupo tik kartą.
