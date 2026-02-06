Pralaimėjimą nuo autsaiderio nurijęs „Žalgirio“ treneris T. Masiulis bedė pirštu į ekipos protą

Klubas pratęsė itin nevykusią tradiciją – jau septynis metus negali laimėti Stambulo arenoje. Pastarąjį kartą tai padarė 2018-ųjų rudenį.
Iš esmės kauniečiai tris kėlinius vijosi šeimininkus, bet prieš leimamą ketvirtį vis dėlto turėjo šiokią tokią persvarą 67:65.
Net ir baigiantis dvikovai Tomo Masiulio kariauna buvo priekyje 82:79, tačiau po to klydo, netaikliai metė, pralaimėjo atkarpą net 0:13 ir nusileido.
Žalgiriečiai lieka su 16 pergalių, o turkai iškovojo 8-ąjį laimėjimą ir antrąjį iš eilės šią savaitę.
„Žalgiris“ į Stambulą atvyko po pergalės prieš „Monaco“ 104:87 ir buvo manoma, kad autsaideriai bus lengvas grobis.
„Ketvirtame kėlinyje nežaidėme protingai, nebuvome protingi gynyboje, pralaimėjome kovą dėl kamuolių būtent tose situacijose, kai viskas buvo penkiasdešimt prieš penkiasdešimt. Tai leido „Anadolu Efes“ iškovoti pergalę. Sveikinu juos su laimėjimu“, – po nesėkmės Eurolygos televizijai aiškino žalgiriečių treneris Tomas Masiulis.
– „Anadolu Efes“ pirmame rungtynių kėlinyje sumetė septynis tritaškius. Kodėl jie taip galėjo daryti?
– Norėjome žaisti agresyviau. Gal ta mūsų susikeitimo gynyba duoda tuos metimus... Bet buvo daug klaidų, kur turėjome gintis agresyviau. Nuo pat pradžių net nepažinau maniškių, kai mes tokie apsimiegoję išėjo.
Davėme jiems įsijausti, o tada jau sunku gaudyti. Pastangomis vis tiek grįžome į rungtynes ir turėjome galimybę laimėti.
– Kas atsitiko mačo pabaigoje su Sylvainu Francisco?
– Norėjome spėti pabaigoje sužaisti dvi atakas. Bet prarado kamuolį ir viskas. Gal ne jo diena šiandien buvo. Visi gali turėti ne savo dieną, bet tada norėjosi daugiau komandinių pastangų.
– Vitorijoje lemiamu metu buvo sustota ir pralaimėta. Stambule tas pats. Ko „Žalgiriui“ stinga paskutinėmis rungtynių minutėmis?
– Gal ramybės. Gal trenerio geresnių sprendimų. Po pralaimėjimo visko galima prisigalvoti, bet reikia eiti ruoštis ir dirbti toliau. Nieko kito nepakeisi. Galvoti, analizuoti ir žiūrėti toliau.
– Kiek skausmingi tie du pralaimėjimai prieš antroje lentelės pusėje esantį „Anadolu Efes“?
– Čia jūs, žurnalistai, labiau dedate varneles prieš rungtynes. Man kiekvienos rungtynės yra kaip finalas, atkrintamosios. Eurolygoje tikrai sunku yra laimėti. Varžovas neturi ką prarasti, pagal sudėtį turi žaidėjų su patirtimi ir talentu.
Mums reikia žaisti kaip komandai kiekvienas rungtynes. Jei taip nežaidžiame, pradedame galvoti apie save, tada jau vargstame. Nelaimėsime, jei nežaisime kaip komanda.
Kauno ŽalgirisStambulo Anadolu EfesTomas Masiulis
Rodyti daugiau žymių