Prasideda kelias į Los Andželą: Lrytas – pagrindinis 3x3 krepšinio Lietuvoje informacinis partneris

„Didžiuojamės vieningos 3x3 krepšinio šeimos įdirbiu ir pasiekimais, leidžiančiais Lietuvai pelnytai būti tarp šio sporto lyderių pasaulyje. Aukštai iškelta kartelė įpareigoja augti ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų, todėl viena iš organizacijos ambicijų – dar didesnis matomumas.
Tikime, kad partnerystė su naujienų portalu Lrytas leis dar efektyviau ir informatyviau pasiekti esamus 3x3 krepšinio aistruolius, o kartu suteiks galimybę šį dinamišką ir dar jauną sportą atrasti naujai auditorijai“ ,– teigė 3x3 krepšinio asociacijos vadovas Paulius Streikus.
„Lrytas sporto rubrika yra viena populiariausių portale, kas mėnesį pritraukianti apie 441 tūkst. unikalių vartotojų, besidominčių įvairiomis sporto šakomis, o ypač krepšiniu. Akivaizdu, kad 3×3 krepšinis Lietuvoje išgyvena pakilimą: tiek vyrų, tiek moterų komandos sulaukia vis didesnio dėmesio ir neatsitiktinai taikosi į Los Andželo olimpines žaidynes.
Šiame kelyje laukia daug svarbių varžybų ir Lrytas pateiks išsamią informaciją apie rinktinių kelią, atskleisime atrankų užkulisius ir pristatysime dokumentiką, leidžiančią geriau suprasti, kuo gyvena krepšininkai ir kokia yra jų svajonės kaina“, – sako Lrytas rinkodaros vadovė Reda Rutkauskienė.
Lietuvos vyrų 3×3 rinktinė 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse pirmąsyk iškovojo bronzos medalius, o pernai tapo Europos čempione, auksu vainikuodama ankstesnius pasirodymus žemyno pirmenybėse, pažymėtus dviem sidabro ir trimis bronzos apdovanojimais.
Sėkmę tęsė ir jaunimas: 2025-aisiais Lietuvos U23 vaikinų rinktinė tapo planetos čempione, o Vytauto Didžiojo universiteto komanda laimėjo visus penkis finalus – universiados, pasaulio studentų, Europos studentų, Baltijos ir Lietuvos čempionatų. Klubų turnyruose suspindėjo Raudondvario „Hoptrans“, FIBA 3×3 krepšinio Pasaulio turo finaliniame etape tapęs vicečempionu.
Nuosekliai savo pozicijas stiprina ir Lietuvos moterų trijulių krepšinis, todėl atsiveria reali galimybė 2028 m. Los Andžele išvysti ir mūsų šalies vyrų, ir moterų 3×3 rinktines. Kelialapiai į 2028 m. žaidynių 3×3 krepšinio turnyrus bus dalijami dviem būdais – pagal FIBA reitingą ir per atrankos turnyrus. Olimpiadoje varžysis po 12 vyrų ir moterų rinktinių, tarp jų – vietas automatiškai jau užsitikrinę šeimininkai amerikiečiai.
Atrankoje FIBA taikys naują 24 mėnesių reitingo sistemą, kuri startavo 2025 m. gruodžio 1 d. Todėl nuo šiol kiekvienos varžybos tampa reikšminga kovos dėl olimpinio kelialapio dalimi. Per šį laikotarpį sukaupti reitingo balai nulems, kurios nacionalinės federacijos 2027 m. gruodžio 1 d. gaus penkis tiesioginius kelialapius, tiesa, taikant regioninį paskirstymą – po vieną vietą Europai, abiem Amerikos žemynams ir Afrikai bei dvi Azijos ir Ramiojo vandenyno regionui. Likę šeši bilietai bus išdalinti per keturis atrankos turnyrus, vyksiančius 2028 m. kovo–birželio mėnesiais.
Pirmame turnyre dalyvaus šeimininkai ir aukščiausiai reitinguotos, paskutinėse dvejose Olimpinėse žaidynėse 5x5 atstovų neturėjusios rinktinės. Antrajame – aukščiausiai reitinguotos komandos ir šeimininkai, o po dvi geriausias vyrų ir moterų rinktines pelnys kelialapius į olimpiadą. Trečiajame ir ketvirtajame turnyruose dėl likusių bilietų varžysis turnyrų šeimininkai, didžiųjų čempionatų nugalėtojai bei aukščiausiai jungtiniame FIBA 3x3 reitinge esančios komandos.
