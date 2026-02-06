Prieš „Žalgirį“ nerungtyniaus keturi „Efes“ žaidėjai, dėl vieno – nežinia

Kaip oficialiai pranešė pats klubas, su Kauno ekipa nerungtyniaus šlaunies traumą patyręs latvis Rolandas Šmitas, taip pat nežais ir Isaia Cordinier (nugaros trauma) bei dar ilgai negalėsiantys komandai padėti Shane'as Larkinas (kirkšnies trauma) bei Giorgos Papagiannis (kelio trauma).
Tuo tarpu vieno žaidėjo situacija vis dar nėra nuspręsta – centro Vincento Poirier, kuriam šiuo metu atliekamos kelio gydymo procedūros, rungtynių statusas paaiškės tik prieš pat dvikovą.
Daugiausia naudingumo balų per rungtynes renkantis Stambulo ekipos žaidėjas Nickas Weileris-Babbas rungtyniaus nepaisant nugaros traumos.
Vos 7 pergales per 26 turus pasiekusi „Efes“ komanda šiuo metu rikiuojasi priešpaskutinėje, 19-oje, Eurolygos turnyrinės lentelės vietoje, tačiau Pablo Laso auklėtiniai antradienį pirmojo dvigubos savaitės mačo metu įveikė vienus turnyro lyderių „Valencia Basket“ krepšininkus.
Pirmąją tarpusavio dvikovą kiek netikėtai Kaune laimėjo Stambulo ekipa, sutriuškinusi žalgiriečius rezultatu 87:64.
15 pergalių ir 11 pralaimėjimų turintis „Žalgiris“ – devintas. Rungtynių pradžia – 19:30 val.