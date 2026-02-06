Prieš „Žalgirį“ nerungtyniaus keturi „Efes“ žaidėjai, dėl vieno – nežinia

Eurolyga 2025
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
108
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
107
„Valencia“
„Valencia“
90
Rungtynių statistika
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
104
„Monaco“
„Monaco“
87
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
87
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
95
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
82
Madrido „Real“
Madrido „Real“
81
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
109
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
82
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
81
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
75
Rungtynių statistika
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
80
Rungtynių statistika
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
93
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
99
„Valencia“
„Valencia“
104
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
91
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
62
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
92
Rungtynių statistika
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
„Barcelona“
„Barcelona“
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-12
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Sportas Krepšinis

Prieš „Žalgirį" nerungtyniaus keturi „Efes" žaidėjai, dėl vieno – nežinia

2026 m. vasario 6 d. 12:22
Lrytas.lt
Penktadienio vakarą 19:30 val. Lietuvos laiku Kauno „Žalgiris“ Stambulo „Turkcell“ arenoje susikaus Turkijos sostinės „Anadolu Efes“ klubu, kuris žalgiriečius pasitiks be ketverto žaidėjų.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip oficialiai pranešė pats klubas, su Kauno ekipa nerungtyniaus šlaunies traumą patyręs latvis Rolandas Šmitas, taip pat nežais ir Isaia Cordinier (nugaros trauma) bei dar ilgai negalėsiantys komandai padėti Shane'as Larkinas (kirkšnies trauma) bei Giorgos Papagiannis (kelio trauma).
Tuo tarpu vieno žaidėjo situacija vis dar nėra nuspręsta – centro Vincento Poirier, kuriam šiuo metu atliekamos kelio gydymo procedūros, rungtynių statusas paaiškės tik prieš pat dvikovą.
Daugiausia naudingumo balų per rungtynes renkantis Stambulo ekipos žaidėjas Nickas Weileris-Babbas rungtyniaus nepaisant nugaros traumos.
Vos 7 pergales per 26 turus pasiekusi „Efes“ komanda šiuo metu rikiuojasi priešpaskutinėje, 19-oje, Eurolygos turnyrinės lentelės vietoje, tačiau Pablo Laso auklėtiniai antradienį pirmojo dvigubos savaitės mačo metu įveikė vienus turnyro lyderių „Valencia Basket“ krepšininkus.
Pirmąją tarpusavio dvikovą kiek netikėtai Kaune laimėjo Stambulo ekipa, sutriuškinusi žalgiriečius rezultatu 87:64.
15 pergalių ir 11 pralaimėjimų turintis „Žalgiris“ – devintas. Rungtynių pradžia – 19:30 val.
Stambulo Anadolu Efes Kauno Žalgiris Eurolyga

