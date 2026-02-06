Svarbią kovą pasitinkantis „M Basket“ gynėjas J. Stropus: „Tikiu, jog pasiimsime šią pergalę“

Pirmajame NKL komandų tarpusavio mūšyje „Šilutė-PDS.lt“ namų tvirtovėje triumfavo po nelengvos kovos – 86:82.
Paskutinė dvikova antrame reguliariojo sezono rate šioms ekipoms turi skirtingą reikšmę. „M Basket“ fiksuoja penkių pergalių seriją, o ši laimėta kova prieš šilutiškius jiems padėtų patekti į pirmąjį aštuonetą kitame etape.
„Kiekvienos rungtynės yra labai svarbios – rungtynių rezultatas priklausys nuo to, kaip laikysimės rungtynių plano. Motyvacijos mums tikrai netrūksta, nes pirmoji akistata prieš „Šilutę“ baigėsi ne mūsų naudai. Bet dabar žaidžiame namuose – tikiu, jog rezultatas bus kitoks ir mes pasiimsime šią pergalę“, – teigia „M Basket“ gynėjas Jokūbas Stropus.
21-erių žaidėjas sezoną vertina pozityviai: „Jaučiu, kad per antrąjį sezoną NKL pavyko labiau prisitaikyti prie lygos tempo. Treneris suteikė daugiau galimybių atsiskleisti, atsirado aiškesnis vaidmuo aikštėje ir didesnis pasitikėjimas. Džiaugiuosi, kad tai atsispindi ir statistikoje, bet svarbiausia man yra tai, jog galiu būti naudingas komandai bei prisidėti prie jos rezultatų.“
Tuo tarpu 12-oje turnyro lentelės pozicijoje esanti Šilutės komanda šansų žengti į stipresnį pogrupį neturi.
„Deja, taip susiklostė, kad nebeturime šansų patekti į pirmąjį aštuonetą, tačiau žinome, kokia nenuspėjama yra ši lyga. Dėl to nenuleidžiame galvų ir stengsimės patekti į atkrintamąsias, o ten gali nutikti visko. Į Mažeikius vykstame nusiteikę kovingai. Žinome, kad mažeikiškiai žaidžia
tikrai gerą krepšinį, todėl, norint pasiekti pergalę, teks sužaisti labai geras rungtynes“, – sako Šilutės ekipos puolėjas Nojus Jankūnas.
Savo pasirodymą šiame sezone krepšininkas vertina gana gerai, tačiau žino, kur dar gali tobulėti. „Yra tokių žaidimo elementų, kuriais pats esu nepatenkintas, ir ties kuriais stengiuosi papildomai dirbti. Jaučiu, kad treneris manimi pasitiki, todėl noriu komandai duoti kuo daugiau naudos“, – prideda jis.
Pastarąsias trejas rungtynes mažeikiškiai kovėsi be Pavlo Karasovo ir Žygimanto Bartašiaus, šilutiškiai – be Tado Kararino.
Pagrindinis mažeikiškių vedlys – veteranas Nickolasas Nealas. 37-erių amerikietis per 22 susitikimus vidutiniškai renka po 15,3 taško (91,7 proc. baud.), 2,5 atšokusio ir 1,7 pavogto kamuolio, 4,8 rezultatyvaus perdavimo ir 15,5 naudingumo balo.
Naudingiausias „Šilutės-PDS.lt“ ekipoje – Norbertas Giga. 208 cm ūgio centras per beveik 29 minutes vidutiniškai pelno po 13,2 taško (44,9 proc. trit.), atkovoja po 8,9 ir perima po 1,4 kamuolio, išdalina po 3,3 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuoja po 18,1 naudingumo balo.
Mažeikių „M Basket“ – „Šilutė-PDS.lt“ – jau šį šeštadienį, 14 val.