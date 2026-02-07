„Heat“ be K. Jakučionio apmaudžiai krito prieš „Celtics“

Majamis pirmoje mačo dalyje pirmavo 21 taško skirtumu – 59:38, tačiau šeimininkai per trečią kėlinį tą atotrūkį greitai panaikino.
Prieš lemiamą ketvirtį rezultatas buvo lygus 74:74, o baigiantis dvikovai Derrickas White’as pataikė tritaškį ir pervėrė rezultatą Bostono naudai 98:96. Per likusias 90 sek. niekam nepavyko įmesti.
K.Jakučionis buvo registruotas rungtynėms, tačiau nuo atsarginių žaidėjų suolo nepakilo.
Dvigubu dviženkliu šiose rungtynėse pasižymėjo iškeistas iš „Chicago Bulls“ ekipos Nikola Vučevičius, kuris per 28 minutes pelnė 11 taškų (4/7 dvit., 0/1 trit., 3/4 baud.), atkovojo 12 kamuolių.
„Celtics“: Jaylenas Brownas 29 (7 atk. kam.), Paytonas Pritchardas 24 (4/6 trit.), Derrickas White’as 21 (4/12 trit.), Nikola Vučevičius 11 (12 atk. kam.).
„Heat“: Andrew Wigginsas 26 (5/7 trit.), Normanas Powellas 24 (3/7 trit.), Bamas Adebayo 16 (7 atk. kam.), Davionas Mitchellas 13 (6 rez. per.), Jaime Jaquezas 11 (7 atk. kam., 7 rez. per.).
Miami HeatKasparas JakučionisBoston Celtics
Rodyti daugiau žymių