Dar vienas Gedimino Žiemelio krepšinio šturmas – Tomas Pačėsas perėmė Lenkijos klubą

Jau pusmetį kalbėta, kad G. Žiemelis su T. Pačėsu yra sugalvoję naują krepšinio projektą po to, kai žlugo verslininko prieš ketverius metus įkurtas Vilniaus „Wolves“ krepšinio klubas. Į naujos ekipos įkūrimą Vilniuje apie 12 mln. eurų investavęs G. Žiemelis praėjusiais metais panaikino „Wolves“ klubą, nors tikino, kad po poros metų ekipa gali ir vėl sugrįžti į krepšinio pasaulį.
Dabar milijardieriaus bus bandoma „užkurti“ Lenkijos krepšinio komandą.
Lodzės ekipa rungtyniauja antroje pagal pajėgumą Lenkijos lygoje ir šį sezoną siekia ją laimėti. Vadovu penktadienį tapęs T. Pačėsas jau ėmėsi staigių permainų ekipoje, kuri pirmenybėse užima penktąją vieta tarp 17 komandų.
Tarp jų – trenerio keitimas ir ketverius metus nežaidusio 41-erių Maciejaus Lampes pritraukimas į sudėtį.
Lenkijos krepšinio rinka T. Pačėsui nėra svetimas reikalas – jis pats šešis kartus tapo šios šalies čempionu, ne kartą treniravo lenkų ekipas. Apie tai, kad Lodzė yra G. Žiemelio naujasis projektas kalbėjo ir klubo viceprezidentas Maciejus Olšynskis.
„G. Žiemelis domisi didesniu krepšinio projektu mūsų šalyje. Lodzė yra Lenkijos centre, o mums čia reikia aukščiausios lygos komandos.
Turime klubą, turime gerbėjų, turime organizaciją – turime visus išteklius, kad čia nuveiktume ką nors puikaus.
G.Žiemelis yra išreiškęs pradinį susidomėjimą pokalbiuose. Kitą vertus, ekipa yra asociacija, tai negalima jos tiesiog nupirkti“, – komentavo vienas iš komandos vadovų.
Pristatant T. Pačėsą kaip naują vadovą, Lenkijos žurnalistai pradėjo klausti, ar Lodzės ekipos neištiks toks pats likimas kaip ir „Wolves“ klubo, kai atsibodęs G. Žiemeliui projektas buvo tiesiog numarintas.
„Jis Vilniuje pastatė puikią treniruočių salę, nusipirko pagrindinę sostinės areną ir ją parduos už 40 mln. eurų. įkurta ekipa davė naudos bendruomenei, tačiau sulaukė kritikos, kurią kurstė konkurentai.
Čia nėra jokio verslo, tiesiog investuojami pinigai tam, kad krepšinis vystytųsi. Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius neseniai man teigė, kad su „Wolves“ išnykimas Lietuvos krepšiniui buvo labai didelis nuostolis. G. Žiemelio pasitraukimas tapo rimtas praradimas krepšiniui, tačiau tai visi suprato tada, kai jis išėjo“, – kalbėjo T. Pačėsas.