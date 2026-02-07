Elitiniam klubui priklausantis J. Hardingas apie „Ryto“ sunkmetį: „Turime susiimti ir pradėti laimėti“

Nors sostinės klubas strigo ir pralaimėjo visus mačus, perimetro linijos lyderis buvo tiesiog neprilygstamas – per tris mačus jis fiksavo 25,3 taško (54 proc. dvit., 60 proc. trit., 96 proc. baud.), 4,7 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvių perdavimų ir 28,3 naudingumo balo vidurkius.
„Man svarbesni komandiniai apdovanojimai, – kalbėdamas su LKL.lt sakė amerikietis. – Esame frustracijos kupiname sezono taške. Bandau daryti viską, ką galiu, kad padėčiau laimėti, bet dabar tą sunku padaryti. Smagu sulaukti pripažinimo, skaičiai tikrai geri. Bet, kaip ir sakiau, komandiniai pasiekimai man reiškia daug daugiau. Turime susiimti ir pradėti laimėti.“
Už J. Hardingo nugaros šįkart liko Klaipėdos „Neptūno“ vedlys Arnas Velička su 24,5 naudingumo balo vidurkiu. Dar praėjusį savaitgalį šie du žaidėjai susitiko tarpusavyje, o lietuvio talentas paliko įspūdį ir J. Hardingui.
„Manau, jis labai geras žaidėjas. Puikus įžaidėjas, gerai perduoda kamuolį, tiesiog žino, kaip reikia žaisti teisingai. Stebėjau jį šiek tiek, kai jis žaidė Lietuvos rinktinėje, ir jau tada žinojau, kad jis geras žaidėjas. Bet pamačius iš arti – tikrai galiu pasakyti, kad gerbiu jo žaidimą“, – varžovui pagarbą atidavė „Ryto“ legionierius.
Pernai rinkdavęs daugiausiai taškų ACB lygoje, šiemet J. Hardingas yra kelyje link to, jog pasiekimą pakartotų ir LKL, kurią remia „Betsson“, čempionate. Su 19,6 taško jis yra pirmas lygoje.
Negana to, tokią statistiką jis fiksuoja priklausydamas elitiniam „50–40-90“ klubui: 54 proc. tikslumu realizuoja metimus iš žaidimo, 47 proc. taiklumą demonstruoja atakuodamas iš toli, o stojęs prie baudų metimo linijos pataiko net 95 proc. metimų. Jis – vienintelis šio klubo narys visoje lygoje.
„Būti „50–40-90“ klube yra tikrai elitinis lygis, – konstatavo 27-erių krepšininkas. – Visada siekiau žaisti kuo efektyviau, bet yra erdvės augti ir toliau. Jaučiu, kad galiu pakelti rezultatyvių perdavimų skaičių, galiu geriau išprovokuoti baudų metimus. Tiesiog manau, kad visada galiu tobulėti, o tas procesas man patinka.“
Visu gražumu savo puolimo talentą Lenkijos pilietybę turintis legionierius pademonstravo rungtynėse su Utenos „Juventus“. Tuomet pirmoje pusėje taškų nepelnęs gynėjas po pertraukos tarsi įjungė kitą režimą ir vos per 6 minutes suvertė net 22 taškus į oponentų krepšį.
„Manau, kad kaip taškų rinkėjas ir žaidėjas, ant kurio pečių daug atsakomybės, tu tokiose situacijose stengiesi būti maksimaliai agresyvus.
Jei atsilieki ir reikia taškų, bandai savo komandai tą suteikti, likti agresyvus, nepergalvoti. Kartais pagauni ritmą, tą flow (liet. tėkmės) būseną – taip nutiko tada. Net nesupratau, kad per penkias minutes pelniau tiek taškų – beprotiška. Bet vis tiek pralaimėjome, todėl tai mažai ką keičia. Vis dėlto momentas – išties beprotiškas“, – savo benefisą prisiminė žaidėjas.
Lietuvos vicečempionai šiuo metu išgyvena išties nelengvą laikotarpį. Prie penkių nesėkmių, nulėmusių kritimą į trečią vietą vietiniame fronte, prisidėjo skaudūs pralaimėjimai ir Čempionų lygoje, kur „Ryto“ padėtis jau komplikavosi nusileidus Stambulo „Galatasaray“ ir Le Mano „Sarthe“.
Komandą ištikusiam sunkmečiui sausio mėnesio MVP turi paaiškinimą.
„Turime daug psichologiškai tvirtų žaidėjų. Taip, tai pirmas kartas istorijoje, kai „Rytas“ pralaimėjo penkis kartus iš eilės, bet situacija nevienareikšmiška. Žaidėjai vis iškrenta ar sugrįžta, prisijungė du nauji. Tai nėra pasiteisinimai, bet sezono metu taip nutinka ir turi prie to prisitaikyti. Manau, kad dabar esame prisitaikymo laikotarpyje. Žinojome, kad bus augimo skausmų. Viskas, ką galime – kasdien tobulėti, išlaikyti ramybę, ir galiausiai vėl pradėsime laimėti. Tai procesas“, – apie pastarojo meto sunkumus mintimis dalijosi J. Hardingas.
Nors po pralaimėjimo uteniškiams Giedrius Žibėnas teigė, jog jo „komandai trūksta charakterio“, vienas komandos lyderių stratego žodžius interpretavo kaip galiojančius tik to mačo kontekste.
„Mačiau tą citatą, ir manau, kad jis turėjo omenyje tą konkrečią rungtynių dieną. Manau, turime didelio charakterio vyrukus, psichologiškai stiprius, bet tada mes neparodėme, kas esame. Manau, būtent tai jis ir norėjo pasakyti“, – tvirtino J. Hardingas.
Vasarį vilniečių laukia ne vienas didžiulės svarbos mačas – tokiais galima laikyti tiek susitikimą su Holono „Hapoel“, tiek revanšo siekį prieš „Neptūną“, jau nekalbant apie Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) finalo ketvertą Šiauliuose.
Vis tik prieš šią rungtynių virtinę „Rytas“ mėgins atsitiesti Jonavoje. Vilniaus klubas šeštadienį susitiks su paskutinėje vietoje žengiančia „Jonava Hipocredit“ (2–14).
Vilniečių perimetro žvaigždė papasakojo, koks mačo Jonavoje scenarijus jo komandai padėtų greičiau užmiršti, kas vyko pastaruoju metu.
„Reikia stabiliai sužaisti visas 40 minučių – tiek puolime, tiek gynyboje. Kai pamatysime pergalę, tai suteiks komandai pasitikėjimo, turėsime tą pagreitį išnaudoti. Reikia eiti nuo rungtynių iki rungtynių, nežiūrėti per toli į priekį. Dabar pagerinti žaidimą, sužaisti gerai, o paskui – toliau kilti. Toks mūsų mąstymas“, – sakė J. Hardingas.