Eurolygos lietuviai: nelaimingas Ą. Tubelio skaičius, savimi pasitikintis G. Radzevičius ir pergalių trūkumas

Eurolyga 2025
2026-02-03
18:00
BC Dubai
BC Dubai
108
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
98
Rungtynių statistika
2026-02-03
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
107
„Valencia“
„Valencia“
90
Rungtynių statistika
2026-02-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
104
„Monaco“
„Monaco“
87
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
87
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
75
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
95
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
93
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
82
Madrido „Real“
Madrido „Real“
81
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
109
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
89
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
78
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
82
Rungtynių statistika
2026-02-03
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
81
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
75
Rungtynių statistika
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
80
Rungtynių statistika
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
93
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
99
„Valencia“
„Valencia“
104
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
91
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
62
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
92
Rungtynių statistika
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
92
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
82
Rungtynių statistika
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
Rungtynių statistika
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
76
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
77
Rungtynių statistika
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
109
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
77
Rungtynių statistika
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
91
„Barcelona“
„Barcelona“
97
Rungtynių statistika
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-12
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-13
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-13
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-13
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-13
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-13
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
BC Dubai
BC Dubai
SportasKrepšinis

Eurolygos lietuviai: nelaimingas Ą. Tubelio skaičius, savimi pasitikintis G. Radzevičius ir pergalių trūkumas

2026 m. vasario 7 d. 10:13
Lrytas Premium nariams
Ąžuolas Tubelis antrą Eurolygos turą iš eilės žaidė rezultatyviausiai tarp Lietuvos krepšininkų, tačiau penktadienį, skirtingai nei antradienį, jo taškai Kauno „Žalgiriui“ pergalės džiaugsmo nesuteikė. Atsidurti tarp nugalėtojų nepavyko ir naudingai žaidusiam Vitorijos „Baskonia“ puolėjui Gyčiui Radzevičiui, o kitų lietuvių indėlis 27-ajame ture buvo vos pastebimas.
Daugiau nuotraukų (6)
Linas TubelisKauno ŽalgirisGytis Radzevičius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.