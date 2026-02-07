Eurolygos lietuviai: nelaimingas Ą. Tubelio skaičius, savimi pasitikintis G. Radzevičius ir pergalių trūkumas
Ąžuolas Tubelis antrą Eurolygos turą iš eilės žaidė rezultatyviausiai tarp Lietuvos krepšininkų, tačiau penktadienį, skirtingai nei antradienį, jo taškai Kauno „Žalgiriui“ pergalės džiaugsmo nesuteikė. Atsidurti tarp nugalėtojų nepavyko ir naudingai žaidusiam Vitorijos „Baskonia“ puolėjui Gyčiui Radzevičiui, o kitų lietuvių indėlis 27-ajame ture buvo vos pastebimas.