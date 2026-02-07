G. Žibėnas atsivėrė – paaiškino, kodėl „Rytas“ rinko pralaimėjimus LKL

„Rytą“ į priekį tempė sezono pasirodymą surengęs Jordanas Caroline’as. Krepšininkas per 22 minutes pelnė 26 taškus (7/10 dvit., 3/7 trit. 3/4 baud.), atkovojo 3 kamuolius bei surinko 20 naudingumo balų.
„Jis privalo atlikti tuos metimus, – spaudos konferencijoje kalbėjo „Ryto“ treneris G. Žibėnas. – Jis gali sumesti daug ir šiandien tą pademonstravo. Norėtųsi, kad taip būtų ir tarptautiniame turnyre, ir kitose artėjančiose rungtynėse. O apskritai privalome sugrįžti į pergalių ritmą.“
Paprašytas pakomentuoti faktą, jog net ir pralaimint Vilniaus ekipą palaiko sirgaliai, G.Žibėnas tikino, kad jaučia aistruolių palaikymą, o komanda lyg ir išsprendė pagrindinę problemą.
„Tas sirgalių užnugaris jautėsi. Tai yra tai, ką „Rytas“ turi. Jei mes šnekame apie mūsų sirgalius, tikrai jų palaikymas nepriklauso nuo rezultato. Ypač ultros – jie visada bus su komanda. Tas jaučiasi. Jie visada už mūsų nugaros. Net tada, kai trūksta energijos.
Tą problemą mes jau sutvarkėme. Būkime teisingi – pastaruoju metu mums trūko energijos – jos trūko visą mačą prieš „Gargždus“, 20 minučių – prieš „Juventus“, 10 minučių – prieš „Neptūną. Atrodo, kad tas problemas išsisprendėme, o dabar liko kita problema – grįžti į pergalių kelią, į save bei šiek tiek labiau valdyti emocijas“, – kalbėjo G. Žibėnas
Vilniaus RytasGiedrius ŽibėnasJonava
Rodyti daugiau žymių