Kėdainiečiai paskutinių sekundžių trileryje darsyk patiesė „Lietkabelį“

Būtent prieš panevėžiečius Kėdainių ekipa buvo iškovojusi paskutinę iki šol savo pergalę dar praėjusių metų pabaigoje (77:69).
Nugalėtojų gretose ryškiausias buvo perimetro žaidėjų duetas – Seltonas Miguelis ir Justinas Ramanauskas. Angolietis pelnė 18 taškų ir surinko 15 naudingumo balų, o lietuvis pridėjo 14 taškų ir tiek pat naudingumo balų.
Nuo pralaimėjimo svečių neišgelbėjo Kristianas Kullamae, iššovęs ketvirtajame kėlinyje. Iš viso estas pelnė 23 taškus (7/10 dvit., 3/6 trit.), atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 25 naudingumo balus.
Nors susitikimą šeimininkai pradėjo geriau (6:0), netrukus panevėžiečiai supančiojo varžovų puolimą, patys pelnydami 13 taškų be atsako (13:6). Vis tik šeimininkai keliais metimais persvėrė rezultatą ir po pirmojo ketvirčio pirmavo 18:17.
Antrojo ketvirčio pradžia sėkmingiau klostėsi svečiams. Po Dovio Bičkauskio baudos metimo komandas pirmąsyk skyre dviženklis skirtumas (33:23). J. Ramanausko ir S. Miguelio spindesys leido kėdainiečiams dar pirmoje dalyje atstatyti lygybę (39:39). Keli sėkmingi epizodai prieš pat pertrauką kiek palankesnę poziciją suteikė „Lietkabeliui“ – 45:40.
Antrąją dalį Panevėžio krepšininkai pradėjo dviem tritaškiais vėl truktelėdami į priekį (51:42), bet ir šiam pranašumui nebuvo lemta išsilaikyti ilgėliau. „Nevėžis-Paskolų klubas“, vedamas minėtojo gynėjų dueto, greitai persvėrė rezultatą (55:53). Amerikietiški kalneliai tęsėsi ir toliau, kadangi „Lietkabelis“ sugebėjo susikurti kiek komfortabilesnį gyvenimą (62:55). Tiesa, iki trečiojo ketvirčio finišo šis atotrūkis beveik pranyko (63:61).
Lemiamame ketvirtyje užvirė kova taškas į tašką. Svečiai ilgą laiką kliovėsi vien K. Kullamae indėliu puolime, tačiau to užteko, kad šeimininkai nenurūktų į priekį. Paskutinę minutę būtent kėdainiečiai pasitiko su minimaliu pranašumu (81:80). Ignas Vaitkus ir Jamelas Morrisas apsikeitė netaikliais tritaškiais, o tuomet panevėžiečiai sugebėjo užfiksuoti ginčą ir perimti kamuolį. Po Nenado Čanako sušaukto pasitarimo kamuolys buvo patikėtas K. Kullamae. Esto tolimas metimas skriejo pro šalį ir į euforiją pasileido Kėdainių sirgaliai.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Seltonas Miguelis 18, Justinas Ramanauskas 14, Tyleris Petersonas 13, Jonas Zakas 11, J.D. Muila 6.
„Lietkabelis“: Kristianas Kullamae 23, Fardawsas Aimaqas 14, Jamelas Morrisas 12, Paulius Danusevičius 8, Dovis Bičkauskis ir Michaelas Flowersas po 6.