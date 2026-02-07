Ledai pralaužti – po penkių pralaimėjimų iš eilės „Rytas“ iškankino pergalę prieš „Jonavą“

Vilniaus „Rytas“ (10–7) svečiuose sunkiai nutraukė penkių nesėkmių ruožą ir 101:84 (20:25, 30:23, 25:23, 26:13) palaužė „Jonavą Hipocredit“ (2–15).
Jonaviečiai klupo penktąsyk paeiliui.
Ankstesniuose turuose „Rytas“ jonaviečius dukart triuškino: rezultatais 104:72 ir 105:71.
Susitikimo pradžioje Jonavos komanda atitrūko 11:3, o Artūras Gudaitis ir Jerrickas Hardingas bandė mažinti skirtumą – 8:15. Tai padaryti buvo sunku, nes sekė dar viena gera šeimininkų atkarpa (22:8), tiesa, tritaškius smeigė Ignas Sargiūnas, Gytis Masiulis, tad po pirmo kėlinio komandas skyrė 5 taškai – 20:25.
Dar keli I.Sargiūno ir Jordano Caroline‘o metimai persvėrė rezultatą (26:25), iniciatyvą vilniečiai kėsinosi perimti, tačiau atsaką turėjo Džiugas Slavinskas bei Lukas Kreišmontas – 34:33. Antrą kėlinį geriau baigė „Rytas“, tačiau persvara buvo trapi – 50:48.
Po pertraukos situacija liko tokia pati – komandos žengė koja kojon, niekas neatitrūko labiau. Vilniečiai buvo įgiję persvarą (77:73), bet Adomas Sidarevičius ir Lesley Varneris rezultatą lygino – 77:77. Gytis Masiulis Ignas Sargiūno rinko taškus, kurie buvo itin skaudūs „Jonavai Hipocredit“ (86:77), persvara tapo rekordine.
Dž.Slavinskas ir L.Varneris išlaikė viltį gyvesnę (81:86), tačiau „Ryto“ legionieriai ją tirpdė – 93:81. Liko 3 minutės, kurios situacijos nebepakeitė.
Likus 71 sek. Steponas Babrauskas dar iškeliavo į rūbinę po emocijų proveržio.