M. Kuzminskas dėl problemų gali palikti AEK klubą

Žurnalisto šaltiniai tikina, kad 36-erių M.Kuzminskui klubas yra skolingas ir lietuvis galėtų pasitraukti iš ekipos be jokių baudų ar mokesčių.
Taip pat kalbama, kad dėl šios priežasties buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas yra siūlomas kitoms Europos taurės, Eurolygos ir Čempionų lygos komandoms.
Šį sezoną M. Kuzminskas per 12,5 minutės renka po 4,7 taško, 1,3 atkovoto kamuolio ir 1 rezultatyvų perdavimą. AEK klube varžosi ir Lukas Lekavičius.
Per savo karjerą M.Kuzminskas žaidė Kauno „Žalgiryje“, Malagos „Unicaja“, Milano „Olimpia“, Pirėjo „Olympiakos“ ir Sankt Peterburgo „Zenit“ klubuose, atstovavo NBA „New York Knicks“ ekipai.