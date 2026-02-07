SportasKrepšinis

M. Kuzminskas dėl problemų gali palikti AEK klubą

2026 m. vasario 7 d. 17:56
Lrytas.lt
Atėnų AEK komandoje žaidžiantis lietuvis Mindaugas Kuzminskas yra ties apsisprendimo riba palikti graikų ekipą, skelbia BasketNews žurnalistas Donatas Urbonas.
Daugiau nuotraukų (2)
Žurnalisto šaltiniai tikina, kad 36-erių M.Kuzminskui klubas yra skolingas ir lietuvis galėtų pasitraukti iš ekipos be jokių baudų ar mokesčių.
Taip pat kalbama, kad dėl šios priežasties buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas yra siūlomas kitoms Europos taurės, Eurolygos ir Čempionų lygos komandoms.
Šį sezoną M. Kuzminskas per 12,5 minutės renka po 4,7 taško, 1,3 atkovoto kamuolio ir 1 rezultatyvų perdavimą. AEK klube varžosi ir Lukas Lekavičius.
Per savo karjerą M.Kuzminskas žaidė Kauno „Žalgiryje“, Malagos „Unicaja“, Milano „Olimpia“, Pirėjo „Olympiakos“ ir Sankt Peterburgo „Zenit“ klubuose, atstovavo NBA „New York Knicks“ ekipai.
Mindaugas KuzminskasAtėnų AEK

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.