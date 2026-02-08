Antroje dalyje atsipalaidavę šiauliečiai neleido „Gargždams“ sukurti intrigos

Šiauliečiai bent trumpam turnyrinėje lentelėje kyla į ketvirtąją vietą, kadangi Panevėžio „Lietkabelis“ (8–9) šiame ture pralaimėjo, o Utenos „Juventus“ (8–8) krepšininkai yra sužaidę vienu maču mažiau.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Cedricas Hendersonas. Amerikietis pelnė 19 taškų (4/7 dvit., 3/7 trit., 2/3 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir sukaupė 17 naudingumo balų. Tokį patį efektyvumą fiksavo ir komandos kapitonas Danielis Baslykas (10 tšk., 7 atk. kam., 3 rez. perd., 17 naud. bal.).
Pajūrio klubo nuo pralaimėjimo neišgelbėjo nei Justino Turnerio rezultatyvumas (22 tšk.), nei Nojaus Mineikio dvigubas dublis (15 tšk., 10 atk. kam., 18 naud. bal.).
Susitikimo starte kurį laiką komandos žengė koja kojon, tačiau šiauliečiams surengus sėkmingesnę atkarpą jie pirmąsyk nutolo dviženkliu skirtumu (21:11).
Didžiulius žingsnius pergalės link šeimininkai dėjo antrajame ketvirtyje. Daugiau nei pusę ketvirčio gargždiškiai niekaip nepelnė taškų iš žaidimo, o patys šiauliečiai nesnaudė ir krovėsi persvarą, kuri tapo triuškinama (41:18). Iki pertraukos Saulės miesto atstovų atotrūkis dar kiek paaugo ir svečių jau laukė itin sunkiai įgyvendinama užduotis – 46:20.
Antroje dalyje „Gargždams“ atsirišo krepšys, tačiau bėdos gynyboje niekur nedingo, tad skirtumas svyravo tik labai nedidelėje amplitudėje. Tik kėlinio pabaigoje svečiams pavyko bent kiek pasigerinti pozicijas – 48:67. Tiesa, dėl išnaudoto asmeninių pražangų limito dar trečiajame kėlinyje rungtynes užbaigė Deividas Gailius.
Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai, rodos, beviltiškoje situacijoje nesudėjo ginklų ir kantriai naikino deficitą. Vis tik šios pastangos pareikalavo nemažai laiko, tad sumažinus atsilikimą iki 10-ies (66:76) jau buvo sunku gelbėtis, nes liko tik pora minučių. Mačo kontrolę savo rankose išlaikę šeimininkai galiausiai šventė pergalę.
„Šiauliai“: Cerdicas Hendersonas 19, Dayvionas McKnightas, Danielis Baslykas ir Stefanas Simaničius po 10, Vaidas Kariniauskas 9, Selimas Fofana 7, Marius Valinskas 6.
„Gargždai“: Justinas Turneris 22, Nojus Mineikis 15, Jalonas Pipkinsas 8, Martinas Meieris 7, Karolis Giedraitis 6.