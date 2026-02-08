Apie nusiteikimą žaisti LKL prabilęs T. Masiulis: „Žmonės moka pinigus, kad pažiūrėtų į mus“

Po eilinės pergalės „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis pažymėjo gerą komandos gynybą.
„Rungtynes pradėjome vangiai. Pirmas kėlinys mums nepavyko, bet antrajame ir trečiajame kėliniuose gynyboje žaidėme agresyviai – kaip ir norėjome. Būtent gynyba tuo metu mums ir leido kontroliuoti rungtynes“, – sakė T. Masiulis.
– 52 taškai baudos aikštelėje, 25 rezultatyvūs perdavimai 76 praleisti taškai. Kuris skaičius džiugina labiausiai?
– 76 praleisti taškai. Gale kažkiek atsipalaidavome, bet visiems sunku laikyti „Neptūną“. Ne tik Lietuvoje, bet ir Europos taurėje meta dažnai po šimtą taškų.
Labai talentinga komanda ir turinti daug į puolimą orientuotų žaidėjų. Pagrindas buvo sustabdyti juos, o kai tai padarai, ir puolime sekasi lengviau.
– Pastaraisiais metais girdėdavome apie „Žalgirio“ nusiteikimo stoką LKL. Panašu, kad šiemet šios problemos nėra. Kas padeda tai pasiekti?
– Man net keista, kad taip gali būti. Mūsų darbas toks yra. Žmonės ateina mūsų žiūrėti, kaip kad ateitų į teatrą. Kaip žiūrėsite, jei aktorius vaidina puse jėgos.
Žmonės moka pinigus, kad pažiūrėtų į mus ir mano kaip trenerio darbas yra atiduoti maksimumą. Net keista girdėti tokias kalbas. Pas mus paprasta, jeigu nežaidi – eina kitas. Žaidėjai turi mėgautis žaisdami šimtu procentų. Net nesuprantu, kaip gali būti kitaip.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisKlaipėdos Neptūnas
