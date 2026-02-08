SportasKrepšinis

D. Sabonis ir toliau stebi, kaip jo „Kings“ mindomas – šįkart smaginosi „Cavaliers“

2026 m. vasario 8 d. 09:10
Lrytas.lt
Domantas Sabonis vėl iš šono stebėjo savo ekipos nesėkmę. Prie pralaimėjimų lietuvis šį sezoną jau greičiausiai priprato ir susitaikė. „Sacramento Kings“ (12/42) ekipa NBA čempionate sugėrė eilinę nesėkmę, 126:132 (31:25, 24:32, 41:36, 30:39) nusileidusi „Cleveland Cavaliers“ (32/21).
Tai jau buvo 12-asis „karalių“ pralaimėjimas iš eilės, o NBA čempionate Sakramentas lieka blogiausia turnyro ekipa.
29-erių D. Sabonis negali žaisti nugaros traumos ir pastaruoju metu praleido keturias akistatas.
Šis sezonas lietuviui yra tragiškas – jį vejasi traumos ir dėl to Domantas NBA čempionate sužaidė vos 19 mačų iš 54.
„Cavaliers“ ekipoje šiame mače debiutavo mainuose sudalyvavęs Jamesas Hardenas. Pats norėjęs iš „Los Angeles Clippers“ pasitraukti J. Hardenas per 32 minutes pelnė 23 taškus (2/5 dvit., 5/8 trit., 4/4 baudų), atliko 8 rezultatyvius perdavimus ir atsikovojo 2 kamuolius.
„Kings“: Nique Cliffordas 30 (7/10 dvit., 5/9 trit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Russellas Westbrookas 21 (5/10 trit., 5 atk. kam., 9 rez. perd., 7 kld.), Devinas Carteris 18, Daeqwonas Plowdenas 16 (4/4 dvit., 2/7 trit.), Maxime Raynaudas 14 (5/8 dvit., 7 atk. kam.), DeMaras DeRozanas 13, Dylanas Cardwellas 12 (6/9 dvit., 11 atk. kam., 4 rez. perd.).
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 35 (11/16 dvit., 2/8 trit., 4 rez. perd.), Jarrettas Allenas 29 (11/12 dvit., 10 atk. kam.), Jamesas Hardenas 23 (2/5 dvit., 5/8 trit., 8 rez. perd.), Jaylonas Tysonas ir Thomas Bryantas po 10.
