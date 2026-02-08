I. Brazdeikio ir Ą. Tubelio vedamas „Žalgiris“ nepasigalėjo „Neptūno“

„Žalgiris“ vertėsi be Nigelo Williamso-Gosso.
Klaipėdiečiai buvo davę gerą startą (7:2), o Rihardo Lomažo ir Karlio Šilinio tritaškiai leido laikytis priekyje – 17:10. Būtent tolimų metimų dėka klaipėdiečių persvara augo iki dviženklės (27:17), o kėlinio rezultatą sušvelnino tik Ąžuolo Tubelio baudos metimai.
Tiesa, vos prasidėjus antrajam ketvirčiui skirtumas ėmė tirpti. Ą.Tubelis galiausiai išvedė į priekį Kauno klubą (29:28), nors „Neptūnas“ ir bandė laikytis šalia. Mosesas Wrightas realizavo kelias atakas (38:31), dar du taškus pridėjo Dustinas Sleva, o iniciatyva buvo žalgiriečių rankose. Po pirmos mačo dalies šeimininkai turėjo apčiuopiamą pranašumą (51:37).
Po pertraukos „Žalgiris“ jautėsi vis užtikrinčiau: Ignas Brazdeikis paleido tritaškį, M.Wrightas ir Sylvainas Francisco realizavo savo progas, galiausiai skirtumas artėjo prie triuškinamo – 62:43. Puolimą klaipėdiečiai kiek atgaivino, tačiau skirtumas liko panašus – 55:71.
Prieš akis buvo dar kėlinys, o klaipėdiečiai viltis ėmė grąžinti. Arno Veličkos ir D.Tarolio metimai išlaikė gyvus svečius (64:78) tačiau Ą.Tubelis pelnė svarbius taškus savo ekipai – 81:64. Galiausiai paskutinės minutės nugalėtojo likimo nebekeitė.
Ignas Brazdeikis pelnė 12 taškų, atkovojo 4 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus bei rinko 21 naudingumo balą, tapdamas efektyviausiu „Žalgirio“ žaidėju kartu su Ą.Tubeliu. 9 rezultatyvūs perdavimai – jo naujas karjeros rekordas LKL, kurią remia „Betsson“.
Rihardas Lomažas liko neįprastai blankus sau: pelnė 9 taškus (4/12 metimai), bet rinko 0 naudingumo balų.
„Žalgirio“ gretose blankus liko Maodo Lo: įmetė 6 taškus, bet prasižengė 3 sykius ir rinko -1 naudingumo balą.
„Žalgiris“: Ąžuolas Tubelis 16 (5 atk. kam.), Ignas Brazdeikis (9 rez. perd.), Laurynas Birutis ir Mosesas Wrightas – po 12, Dustinas Sleva 9.
„Neptūnas“: Arnas Velička 17, Karlis Šilinis 13 (7 atk. kam.), Donatas Tarolis 12, Harrisonas Cleary 10, Rihardas Lomažas 9.