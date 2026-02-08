Matas Buzelis mače prieš Joną Valančiūną su „Nuggets“ tapo rezultatyviausiu „Bulls“ žaidėju

Šioje akistatoje trečiojo kėlinio pabaigoje „Bulls“ spurtavo 16:2 ir pirmavo 104:97. Tačiau ketvirtame kėlinyje Denveris atsakė „nokdaunu“ 20:2 ir nugalėtojas buvo aiškus.
Jaunasis lietuvis buvo rezultatyviausias „Bulls“ gretose: per per 30 minučių įmetė 21 tašką (3/5 dvit., 4/8 trit., 3/4 baud.), atsikovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį.
M.Buzelis per pastarąsias trejas rungtynes rinko vidutiniškai po 20,3 taško ir atkovoja po 5,3 kamuolio.
Tuo tarpu J.Valančiūnas aikštėje buvo tik 12 minučių ir nugalėtojams įmetė 10 taškų (5/8 dvit., 0/3 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą.
Istoriniu maču šios rungtynės tapo serbui Nikolai Jokičiui – „Nuggets“ lyderis surinko 22 taškus, atliko 17 rezultatyvių perdavimų ir atsikovojo 14 kamuolių.
Surinkęs trigubą dviženklį jis susilygino su legendiniu Oscaru Robertsonu ir pakilo į antrą vietą NBA pagal šį rodiklį. Savo karjeroje jis dabar jų turi 182.
Daugiau šios statistinės grafoje yra pasižymėjęs tik Russellas Westbrookas – 207.
„Bulls“: Matas Buzelis 21 (3/5 dvit., 4/8 trit., 8 atk. kam.), Collinas Sextonas 17 (5/9 dvit., 1/5 trit., 4 rez. perd.), Anfernee Simonsas (2/5 dvit., 3/10 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Nickas Richardsas po 15, Isaac Okoro 13 (2/6 trit.), Guerschonas Yabusele 12 (4/10 trit.), Jadenas Ivey 10.
„Nuggets“: Jamalas Murray 28 (7/9 dvit., 4/9 trit., 11 rez. perd.), Timas Hardaway 23 (3/8 trit.), Nikola Jokičius 22 (5/10 dvit., 14 atk. kam., 17 rez. perd., 4 blk.), Julianas Strawtheris 19 (3/6 dvit., 4/8 trit., 5 atk. kam.), Cameronas Johnsonas 14, Christianas Braunas, Bruce Brownas ir Jonas Valančiūnas (5/8 dvit., 4 atk. kam.) po 10.
Mantas Buzelis Chicago Bulls Jonas Valančiūnas
