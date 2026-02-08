MKL „Žvaigždžių dienoje“ – žiūrovų emocijas kaitinę konkursai ir garbių svečių sveikinimai

Daugiau kaip 300 moksleivių iš visos Lietuvos varžėsi įtraukiančiuose „RŪTA Saldi kova“, „LSU Snaiperio“, „Protein M Snaiperės“, „FJORD. Gali daugiau nei tikiesi“, „DŽIUGAS Čempionai“, „DECATHLON Oro Karaliaus“, „LIDL Draugų fiestos“ konkursuose ir „Žvaigždžių rungtynėse“.
LIDL-MKL – „Didelis pagrindas ateičiai“
„LIDL-MKL“ prezidentas Remigijus Lapinskas, atidarydamas įspūdingą renginį, sakė: „Mums svarbu, kad tai nebūtų vien tik apie fizinę kultūrą ar mankštinamus raumenis. Mes žiūrime žymiai plačiau. Norime, kad mūsų jaunimas išmoktų dirbti komandiškai, būtų atitrauktas nuo galbūt ne visai naudingų dalykų prie žydrųjų ekranų ar gatvių. MKL prisideda prie jauno, harmoningo ir išsilavinusio žmogaus gyvenimo. Tai yra didelis pagrindas ateičiai.“
Gausiai susirinkę žiūrovai išvydo bekompromisę kovą „LSU Snaiperis“ U17–18 amžiaus grupėje.
Jau pirmajame etape moksleiviai demonstravo tokius rezultatus, kurie gėdos nepadarytų ir Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) „Snaiperio“ konkurso dalyviams.
Zigmas Petraitis („Tornado“ KM) pirmojoje savo serijoje surinko 20 taškų (maksimalus taškų skaičius – 30). Šis rezultatas jam pelnė kelialapį į finalą.
Dėl antrojo bilieto į „LSU Snaiperio“ konkurso finalą kova buvo ypač nuožmi – Gabrielius Krivas (KA „Saulė“), Kristupas Blažys (KA „Saulė“), Vytis Šliogeris („Perkūno“ KM) surinko po 18 balų.
Papildomoje metimų serijoje, kuri truko 30 sekundžių, savo pranašumą įrodė 12 taškų surinkęs V. Šliogeris. Į finalą paskutinėmis sekundėmis patekęs krepšininkas iškart keliavo mesti ir savo auksinės serijos.
Kaip paaiškėjo, toks intensyvus tempas „Perkūno“ auklėtiniui tik padėjo – finale jis surinko 16 taškų ir triumfavo įveikdamas Z. Petraitį (13 taškų).
„LSU Snaiperiu“ U15-U16 amžiaus grupėje tapo Raigardas Ciūnys (Vilniaus KM, 17 taškų).
„Protein M Snaipere“ U16–18 amžiaus grupėje tapo Beatričė Garšvaitė (Vilniaus KM, 10 taškų). Beatričė pelnė teisę savo taiklumą parodyti ir kovo 7 d. vyksiančiame „Nostra Snaiperės“ konkurse (Karalienės taurės metu).
Čia auga būsimos Lietuvos krepšinio žvaigždės
Kalbėdama apie įspūdingą LIDL-MKL „Žvaigždžių dieną“, Lietuvos krepšinio lygos (LKL) generalinė direktorė Rasa Liuimienė sakė: „Labai džiaugiuosi, kad jaunieji krepšininkai su dideliu noru kasmet įsitraukia į tokius renginius. Labai svarbu, kad tokios šventės vyksta ir moksleiviai turi siekį būti tarp geriausių. Moksleivių krepšinis yra visas Lietuvos krepšinio piramidės pagrindas. Būtent MKL čempionatuose užauga krepšininkai, kurie vėliau atkeliauja į LKL ir Moterų LKL.“
„Džiugas Čempionai“ konkurse, kuriame duetų principu varžėsi treneriai ir jų auklėtiniai, triumfavo Alytaus ir Panevėžio duetai.
Alytaus SC auksinį duetą sudarė trenerė Milda Sauliūtė ir jos auklėtinė Skaistė Markevičiūtė, o Panevėžio SC prizą iškovojo treneris Paulius Vilkas ir jo auklėtinis Dovydas Stuknys.
„Rūta Saldi kova“ duetų konkurse triumfavo Asparo Dzeranovo (Sostinės KM) ir Deina Jankauskaitė („Žalgirio“ KA).
„FJORD Gali daugiau nei tikiesi“ trijulių konkurse triumfavo Ignas Dargužis (Panevėžio SC), Gabrielius Mickevičius (Mažeikių SM) ir Agnė Bagdonavičiūtė (Sostinės KM).
Renginyje apsilankė ir legendiniai broliai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai, kurie dar labiau papuošė šią Lietuvos moksleiviams ypatingą dieną:
„Džiaugiamės matydami tiek daug laimingų veidų, labai džiaugiamės už visus vaikus“, – vienas kitam pritarė tituluoti krepšininkai.
Daug dėmesio sulaukusiame „DECATHLON Oro Karaliaus“ konkurse triumfavo Ąžuolas Steputis („Tornado“ KM). Titulą jam pelnė dėjimas apsisukus aplink savo ašį. Už šį dėjimą jis komisijos buvo apdovanotas maksimaliu balų skaičiumi (60).
„LIDL Draugų fiestoje“ pergale džiaugėsi šis trio – Sofija Mankevičūtė, Edgaras Ramanauskas (abu „Žalgirio“ KA) ir Viesulas Urbonas (Sostinės KM).
„Žvaigždžių dienoje“ – garbūs svečiai
Renginį iš arti stebėjęs asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas pabrėžė: „Kiekviena diena Moksleivių lygoje yra kaip „Žvaigždžių diena“, nes čia auga būsimos žvaigždės ir tai yra atsakymas, kodėl Lietuvos krepšinis yra sėkmingas ir pergalingas. 2025 m. Lietuvos jaunimo rinktinės Europos kontekste pagal iškovotus medalius buvo antra, nusileisdama tik ispanams. Už tai reikia padėkoti ne tik MKL, bet ir kiekvienam Lietuvos krepšinio centrui, mokyklai, klubui, programai, akademijai, treneriams ir vadovams, kurie kuria šį produktą. Esame be galo laimingi, kad turime tokią unikalią lygą viso pasaulio kontekste. Darysime viską, kad ji toliau stiprėtų ir progresuotų.“
Renginį vainikavo „Žvaigždžių dienos“ rungtynės tarp „Raudonųjų“ ir „Mėlynųjų“ komandų. Rungtynės truko 3 kėlinius. Kiekviename iš jų rungtyniavo skirtingų amžiaus grupių vaikinai ir merginos, o jiems vadovavo skirtingi treneriai.
Rungtynių metu nestigo geros nuotaikos ir šou elementų – į krepšį mėtė ne tik žaidėjai, bet ir treneriai bei teisėjai.
Simbolines rungtynes 121:116 laimėjo „Mėlynieji“. Prieš tai du metus iš eilės šiose proginėse rungtynėse pergales švęsdavo „Raudonųjų“ komanda.
LIDL-MKL „Žvaigždžių dienoje“ apsilankė žinomos Lietuvos krepšinio pasaulio asmenybės – broliai Darjušas ir Kšištofas Lavrinovičiai, daugkartinė geriausia Lietuvos krepšininkė Gintarė Petronytė, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas, generalinis sekretorius Dominykas Domarkas, Lietuvos krepšinio lygos (LKL) generalinė direktorė Rasa Liuimienė, Moksleivių krepšinio lygos (MKL) prezidentas Remigijus Lapinskas ir kiti.