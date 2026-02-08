Tel Avivo „Maccabi“ klube – gedulas: mirė vienas iš savininkų

„Tel Avivo krepšinio klubas „Maccabi“ su giliu liūdesiu praneša apie vieno iš klubo savininkų Davido Federmano, kuris mirė šįryt savo namuose, apsuptas žmonos ir vaikų, mirtį“, – pranešė klubas.
D .Federmanas daugiau kaip tris dešimtmečius buvo svarbi klubo vadovybės dalis. Jam vadovaujant „Maccabi“ tapo Eurolygos čempionu, daugkartiniu Izraelio pirmenybių laimėtoju.
„Davidas Federmanas atstovavo geriausiai Europos krepšinio klubų vadovybei, – sakė Eurolygos krepšinio prezidentas Dejanas Bodiroga. – Jo ilgalaikė vizija, nepajudinamas atsidavimas Tel Avivo „Maccabi“ krepšinio klubui ir didelė aistra žaidimui padėjo suformuoti vieną gerbiamiausių organizacijų mūsų sporto šakoje. Jis taip pat buvo svarbi figūra ne tik „Maccabi“, bet ir visam Izraelio bei Europos krepšiniui, prisidėjusi prie žaidimo augimo ir stiprėjimo visame mūsų žemyne. Visos Eurolygos krepšinio šeimos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir visiems Tel Avivo „Maccabi“ klube.“
D. Federmanas studijavo ekonomiką Tel Avivo universitete ir tapo sėkmingu Izraelio pramonės verslininku.