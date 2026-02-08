SportasKrepšinis

Tel Avivo „Maccabi“ klube – gedulas: mirė vienas iš savininkų

2026 m. vasario 8 d. 17:57
Lrytas.lt
Tel Avivo „Maccabi“ klubas paskelbė gedulą – mirė vienas iš ekipos savininkų. 29 procentus klubo akcijų turintis Davidas Federmanas mirė eidamas 81-erius metus.
Daugiau nuotraukų (1)
„Tel Avivo krepšinio klubas „Maccabi“ su giliu liūdesiu praneša apie vieno iš klubo savininkų Davido Federmano, kuris mirė šįryt savo namuose, apsuptas žmonos ir vaikų, mirtį“, – pranešė klubas.
D .Federmanas daugiau kaip tris dešimtmečius buvo svarbi klubo vadovybės dalis. Jam vadovaujant „Maccabi“ tapo Eurolygos čempionu, daugkartiniu Izraelio pirmenybių laimėtoju.
„Davidas Federmanas atstovavo geriausiai Europos krepšinio klubų vadovybei, – sakė Eurolygos krepšinio prezidentas Dejanas Bodiroga. – Jo ilgalaikė vizija, nepajudinamas atsidavimas Tel Avivo „Maccabi“ krepšinio klubui ir didelė aistra žaidimui padėjo suformuoti vieną gerbiamiausių organizacijų mūsų sporto šakoje. Jis taip pat buvo svarbi figūra ne tik „Maccabi“, bet ir visam Izraelio bei Europos krepšiniui, prisidėjusi prie žaidimo augimo ir stiprėjimo visame mūsų žemyne. Visos Eurolygos krepšinio šeimos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir visiems Tel Avivo „Maccabi“ klube.“
D. Federmanas studijavo ekonomiką Tel Avivo universitete ir tapo sėkmingu Izraelio pramonės verslininku.
Tel Avivo Maccabi

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.