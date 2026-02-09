SportasKrepšinis

Artėjančią vasarą – labai svarbus balsavimas NBA lygoje

2026 m. vasario 9 d. 21:37
Lrytas.lt
„Seattle SuperSonics“ komanda pastarąjį sykį NBA lygoje varžėse prieš 18 metų. Vis realiau atrodo galimybė, kad šio miesto komanda į stipriausią pasaulio klubinio krepšinio lygą sugrįš.
„Dallas Morning News“ žurnalisto Brado Townsendo duomenimis, artėjančią 2026 metų vasarą NBA klubų atstovai balsuos, ar lyga turėtų būti praplėsta dar dviejomis komandomis.
B. Townsendo teigimu, pagrindiniai favoritai užimti šias vietas – Sietlas ir Las Vegasas.
NBA komisaras Adamas Silveris jau ne vienerius metus minėjo šiuos du miestus kaip kandidatus, jei lyga nuspręstų plėstis. Kartais buvo minima ir Kanada ar Meksika, tačiau prioritetu lieka JAV miestai.
Jei NBA patvirtintų Sietlo miesto sugrįžimo į lygą projektą, Sietlas turėtų komandas visose pagrindinių keturių JAV sportų lygose: NBA, NHL („Seattle Kraken“), MLB („Seattle Mariners“) ir NFL („Seattle Seahawks“). Šiuo metu tokių miestų yra dvylika.
