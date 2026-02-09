GWB apie ryšį su E. Ulanovu: „Tokių krepšininkų yra vienetų vienetai“

Apie tai „Žalgiris Insider“ dokumentikos epizode „Daugiau nei kapitonas“ pasakojo vienas GWB lyderių Šarūnas Tumosa.
„Ryšys tarp GWB ir E. Ulanovo prasidėjo turbūt dar Edgarui net nebūnant profesionaliu krepšininku. Viskas prasidėjo Julijanavos mokykloje, Aleksoto kieme, tarp dviejų Edgarų – vienas Ulanovas, kitas – mūsų tribūnos narys.
Turbūt E. Ulanovas net neprisimena, kad jie kartu mėtydavo į krepšį Aleksoto kiemuose. Mes apie Edgarą žinojome, stebėjome tą jaunuolį, kuris pradėjo žaisti krepšinį. Laikui einant, pagalvodavome, ar Edgaras gali atstovauti Kauno „Žalgiriui“, – kalbėjo vienas GWB lyderių.
E.Ulanovas prie Kauno „Žalgirio“ komandos prisijungė nuo 2014–2015 m. sezono ir iškart turėjo GWB palaikymą. Bėgant metams, šis ryšys tarp žaidėjo ir sirgalių tik stiprėjo.
„Kai E.Ulanovas tapo profesionaliu krepšininku, GWB ėmė vis labiau jį stebėti, nes jis yra kaunietis, Aleksoto vaikinas. Visada norime, kad Kauno „Žalgiriui“ atstovautų daugiau kauniečių. Tas ryšys dar labiau paaugo, kai Edgaras prisijungė prie Kauno „Žalgirio“. Šiuo metu turime puikius santykius, prasidėjusius Aleksote“, – pasakojo Š. Tumosa.
GWB lyderio teigimu, tokių krepšininkų kaip E. Ulanovas šiuolaikiniame krepšinyje liko tik vienetai, kurie taip ištikimai atsiduoda savo gimtojo miesto komandai.
„Tokių krepšininkų yra vienetų vienetai. Suprantame, kad žmonių vertybės keičiasi, bet mes, kaip GWB nariai, vertiname būtent šias vertybes: ištikimybę, būtent tą vertybinę Kauno „Žalgirio“ pusę – Edgaras atstovauja savo miesto komandai. Mes labai norime, kad kuo daugiau kauniečių atstovautų komandai. Taip, tokių krepšininkų mažėja.
Tikimės, kad auga daug kauniečių dublerių trečioje komandoje. Edgaras bus pavyzdys jaunajai kartai, kad ne viskas svarbu piniguose. Tas atgalinis ryšys, man atrodo, yra pats svarbiausias. Tas galbūt papildomas euras kišenėje neatpirks, ką duoda kauniečiai, ką duodame mes, apskritai, apie ką yra tas bendrumas, ryšys tarp žaidėjų ir fanų“, – mintimis dalijosi „Green White Boys“ atstovas.
