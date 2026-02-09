K. Jakučionis pašėlo su „Heat“ – pagerino savo asmeninius rekordus

Majamis visą darbą atliko per du kėlinius ir turėjo tik išlaikyti persvarą – po dviejų kėlinių „Heat“ turėjo 22 taškų pranašumą. po trijų kėlinių Majamis buvo priekyje 107:75.
K. Jakučionis surengė rezultatyviausią savo pasirodymą NBA. Gynėjas iš Lietuvos per 26 minutes pelnė 22 taškus (2/4 dvit., 6/6 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius.
Lietuvis pagerino ir rezultatyvumo, ir pataikytų tolimų metimų rekordus. Iki šiol K. Jakučionis buvo daugiausiai įmetęs 17 taškų ir pasižymėjo 3 tritaškiais. dabar 20-mečio lietuvio rekordas bus 6 tritaškiai.
„Heat“ pataikė 21 tritaškį iš 47 – tai 44,7 proc. tikslumas.
„Heat“: Bamas Adebayo (8 atk. kam.) ir Kasparas Jakučionis (6/6 trit.) po 22, Normanas Powellas 21 (5/10 trit.), Kel'el'as Ware'as 19 (14 atk. kam.), Simone Fontecchio 12, Andrew Wigginsas 11 (10 atk. kam.).
„Wizards“: Tristanas Vukčevičius 14 (4/5 trit.), Justinianas Champagnie (7 atk. kam.), Kyshawnas George'as ir Bubas Carringtonas (1/6 trit.) po 13, Alexas Sarras (12 atk. kam) ir Jamiras Watkinsas (7 atk. kam.) po 12.
Kasparas JakučionisMiami HeatWashington Wizards
