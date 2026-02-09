S. Francisco laikinai paliks „Žalgirį“ – atstovaus Prancūzijos rinktinei

Eurolyga 2025
2026-02-04
21:30
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
70
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
80
Rungtynių statistika
2026-02-05
18:00
BC Dubai
BC Dubai
93
Madrido „Real“
Madrido „Real“
85
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
99
„Valencia“
„Valencia“
104
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
91
„Monaco“
„Monaco“
82
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
78
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
62
Rungtynių statistika
2026-02-05
21:45
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
90
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
92
Rungtynių statistika
2026-02-06
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
92
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
82
Rungtynių statistika
2026-02-06
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
83
Rungtynių statistika
2026-02-06
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
76
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
77
Rungtynių statistika
2026-02-06
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
109
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
77
Rungtynių statistika
2026-02-06
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
91
„Barcelona“
„Barcelona“
97
Rungtynių statistika
2026-02-12
19:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2026-02-12
21:05
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
2026-02-12
21:15
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2026-02-12
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
2026-02-12
21:30
„Barcelona“
„Barcelona“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2026-02-13
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2026-02-13
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2026-02-13
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2026-02-13
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Madrido „Real“
Madrido „Real“
2026-02-13
21:30
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
BC Dubai
BC Dubai
SportasKrepšinis

S. Francisco laikinai paliks „Žalgirį“ – atstovaus Prancūzijos rinktinei

2026 m. vasario 9 d. 17:18
Lrytas.lt
Kauno „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco vasario mėnesio pabaigoje kuriam laikui išvyks iš Lietuvos.
Daugiau nuotraukų (12)
Prancūzijos krepšinio federacija oficialiai paskelbė 14-os rinktinei FIBA „lange“ atstovausiančių krepšininkų sąrašą, tarp kurių – ir „Žalgirio“ prancūzas.
Pridedama, kad du Eurolygoje rungtyniaujantys žaidėjai – Elie Okobo („Monaco“) ir Jaylenas Hoardas (Tel Avivo „Maccabi“) prie nacionalinės ekipos prisijungs tik antrosiose rungtynėse.
S. Francisco lauks itin įtemptas tvarkaraštis – vasario 21-22 dienomis Šiauliuose vyks Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) finalo ketvertas, vasario 25-ąją „Žalgiris“ namuose rungtyniaus su Pirėjo „Olympiakos“, o vasario 27-ąją jau laukia rinktinės rungtynės pasaulio čempionato atrankoje su Vengrija.
Su Vengrija prancūzai rungtyniaus ir kovo 1 dieną.
S. Francisco šį sezoną yra neabejotinis „Žalgirio“ lyderis, Eurolygoje per rungtynes vidutiniškai rinkdamas po 16,9 taško, 3 atkovotus kamuolius, 6,7 rezultatyvaus perdavimo ir 19,9 naudingumo balo. Pagal atliekamus perdavimus žalgirietis Eurolygoje rikiuojasi antras, pagal naudingumo balus – ketvirtas.
Lapkritį vykusiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse S. Francisco nedalyvavo.
Sylvainas FranciscoKauno ŽalgirisPrancūzijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

