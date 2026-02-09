S. Francisco laikinai paliks „Žalgirį“ – atstovaus Prancūzijos rinktinei

Prancūzijos krepšinio federacija oficialiai paskelbė 14-os rinktinei FIBA „lange“ atstovausiančių krepšininkų sąrašą, tarp kurių – ir „Žalgirio“ prancūzas.
Pridedama, kad du Eurolygoje rungtyniaujantys žaidėjai – Elie Okobo („Monaco“) ir Jaylenas Hoardas (Tel Avivo „Maccabi“) prie nacionalinės ekipos prisijungs tik antrosiose rungtynėse.
S. Francisco lauks itin įtemptas tvarkaraštis – vasario 21-22 dienomis Šiauliuose vyks Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) finalo ketvertas, vasario 25-ąją „Žalgiris“ namuose rungtyniaus su Pirėjo „Olympiakos“, o vasario 27-ąją jau laukia rinktinės rungtynės pasaulio čempionato atrankoje su Vengrija.
Su Vengrija prancūzai rungtyniaus ir kovo 1 dieną.
S. Francisco šį sezoną yra neabejotinis „Žalgirio“ lyderis, Eurolygoje per rungtynes vidutiniškai rinkdamas po 16,9 taško, 3 atkovotus kamuolius, 6,7 rezultatyvaus perdavimo ir 19,9 naudingumo balo. Pagal atliekamus perdavimus žalgirietis Eurolygoje rikiuojasi antras, pagal naudingumo balus – ketvirtas.
Lapkritį vykusiose pasaulio čempionato atrankos rungtynėse S. Francisco nedalyvavo.
Sylvainas FranciscoKauno ŽalgirisPrancūzijos vyrų krepšinio rinktinė
