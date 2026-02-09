S. Štombergo sūnus pakviestas į prestižinę krepšinio stovyklą

Prestižinė „Krepšinis be sienų“ stovykla vyks jau vasario 13–15 dienomis Los Andžele (JAV) ir bus rengiama NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalio metu. Vasario 21 d. I. Štombergas minės savo 18-ąjį gimtadienį.
Jaunasis krepšininkas yra Europos ir Eurolygos čempiono Sauliaus Šombergo sūnus. „Krepšinis be sienų“ – tai elitinė stovykla, suburianti perspektyviausius jaunuosius krepšininkus iš viso pasaulio.
Stovyklos metu jaunieji talentai turės išskirtinę galimybę tobulinti savo krepšinio įgūdžius, treniruotis su NBA ir FIBA žaidėjais, treneriais, dalyvauti fizinio rengimo, gyvenimo įgūdžių užsiėmimuose, įvairiose varžybose, taip pat užmegzti ryšius su bendraamžiais iš skirtingų pasaulio šalių.
Visas stovyklos dalyvių išlaidas – skrydžius, apgyvendinimą, maitinimą, vietinį transportą ir draudimą – padengs stovyklos orgnaizatoriai.
Oficialus stovyklos partneris „Nike“ kiekvienam dalyviui suteiks sportinę aprangą, krepšinio batelius ir kitą inventorių.
„Krepšinis be sienų“ stovykloje yra dalyvavę Ąžuolas Tubelis, Matas Buzelis, Mantas Juzėnas, Augustas Marčiulionis, Dominykas Daubaris, Kasparas Jakučionis, Dovydas Buika, Artūras Butajevas ir kiti Lietuvos jaunieji krepšininkai.