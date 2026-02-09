Varžovai „Rytą“ Čempionų lygoje pasitiks pasikeitę – pristatytas naujas treneris

Oficialiai paskelbta, kad naujuoju Izraelio klubo vyr. treneriu tapo bosnis Predragas Kruničius, poste pakeitęs vasario 8-ąją atleistą Yoavą Šamirą.
„Walla Sport“ žurnalisto Oro Škedžio duomenimis, Y. Šamirui buvo siūloma pasilikti trenerio asistento vaidmenyje, tačiau specialistas su tuo nesutiko.
P. Kruničius šį sezoną pradėjo Vokietijoje, kur dirbo Oldenburgo „EWE Baskets“ komandoje, tačiau gruodį buvo atleistas.
„Hapoel“ ir „Ryto“ dvikova laukia antradienį, vasario 10-ąją, 20:30 val. Lietuvos laiku. Vilniaus ekipai pergalė išvykoje yra itin reikalinga norint kautis dėl patekimo į atkrintamąsias.