Čempionų lygoje „Rytas“ žaidžia su Vilniuje triuškinta, tačiau naują trenerį turinčia „Hapoel“

Izraeliečiai yra visiški I grupės grupės autsaideriai – pralaimėjo visus tris pirmojo rato mačus. „Rytas“ namie sudaužė opopnentus net 106:81.
Tiesa, izraeliečius sutriuškino ir kito grupės klubai.
Holono „Hapoel“ ekipa dvikovą su Lietuvos ekipa pasitiko su nauju treneriu.
Oficialiai paskelbta, kad naujuoju Izraelio klubo treneriu tapo bosnis Predragas Kruničius, poste pakeitęs vasario 8-ąją atleistą Yoavą Šamirą.
Pastarajam specialistui buvo siūloma pasilikti trenerio asistento vaidmenyje, tačiau Y.Šamiras su tuo nesutiko.
P. Kruničius šį sezoną pradėjo Vokietijoje, kur dirbo Oldenburgo „EWE Baskets“ komandoje, tačiau gruodį buvo atleistas.
Siekiant prasibrauti į atkrintamuosius mačus, vilniečiams reikia įveikti antrame rate tiek Holono, tiek ir Stambulo „Galatasaray“ ir Le Mano „Sathre Basket“. Iš I grupės toliau tęs kovą du pirmieji klubai, o trečiąją ir ketvirtąją pozicijas užėmusios komandos pasirodymą užbaigs.
Vilniaus ekipa pirmame Čempionų lygos etape buvo pirma ir be papildomų mačų pateko į „Top 16“ akistatas.