SportasKrepšinis

J. Valančiūno klubas namuose skaudžiai suklupo

2026 m. vasario 10 d. 08:33
Lrytas.lt
Jono Valančiūno atstovaujamas „Denver Nuggets“ (34/20) namuose 117:119 (30:26, 29:28, 33:33, 25:32) neatsilaikė prieš „Cleveland Cavaliers“ (33/21).
Daugiau nuotraukų (1)
J. Valančiūnas 15 minučių pelnė 12 taškų (2/3 dvit., 0/1 trit., 8/10 baud.), atkovojo 4 kamuolius ir 2 kartus suklydo.
Likus rungtyniauti 32 sekundes Jamesas Hardenas šeimininkams smeigė tritaškį ir išlygino rezultatą, o vėliau Donovanas Mitchellas baudomis išplėšė pergalę.
Nugalėtojus į priekį vedęs Donovanas Mitchellas pelnė 32 taškus (8/13 dvit., 3/10 trit., 7/8 baud.) ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.
Denverio komandoje Nikola Jokičius pelnė 22 taškus (6/9 dvit., 0/2 trit., 10/12 baud.), atkovojo 14 kamuolių, atliko 11 rezultatyvių perdavimų, tačiau suklydo net 7 kartus.
„Nuggets“: Nikola Jokičius 22, Christianas Braunas ir Julianas Strawtheras po 20.
„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas 32, Jamesas Hardenas ir Jarrettas Allenas po 22.
Denver NuggetsCleveland CavaliersJonas Valančiūnas
