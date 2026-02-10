K. Jakučionis vėl buvo sunkiai stabdomas puolime

Tiesa, nepaisant didelių lietuvio pastangų, jo atstovaujamas „Miami Heat“ (28/27) kiek netikėtai namuose 111:115 (32:26, 20:35, 30:24, 29:30) pripažino „Utah Jazz“ (17/37) ekipos pranašumą.
Vilnietis žaidė net 32 minutes, oer kurias pelnė 20 taškų (1/2 dvit., 6/10 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir 2 kartus suklydo.
Primename, jog praėjusį sykį lietuvis sužaidė karjeros rungtynes, kuomet surinko 22 taškus, 3 sugriebtus kamuolius ir 6 rezultatyvius perdavimus.
Šį sezoną K. Jakučionis iš toli atakuoja net 46,8 proc. tikslumu.
„Heat“ ekipos žvaigždė Bamas Adebayo šiose rungtynėse pelnė 23 taškus (7/13 dvit., 1/5 trit., 6/10 baud.), atkovojo 11 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.
Nugalėtojus į priekį vedė mainų būdu neseniai prie komandos prisijungęs Jarenas Jacksonas. Aukštaūgis pelnė 22 taškus (5/12 dvit., 2/7 trit., 6/7 baud.), sučiupo 5 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Majamio ekipa turėdama 28 laimėjimus Rytų konferencijoje užima 8-ąją vietą. „Jazz“ Vakaruose su 17 pergalių rikiuojasi 13-oje pozicijoje.
„Heat“: Andrew Wigginsas 26, Bamas Adebayo 23, Kasparas Jakučionis 20.
„Jazz“: Jarenas Jacksonas 22, Lauri Markkanenas 17, Ace’as Bailey ir Kyle’as Filipowskis po 16.
