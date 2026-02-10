SportasKrepšinis

M. Buzelis blokuodamas varžovo metimą peršoko per komandos draugą

2026 m. vasario 10 d. 08:12
Lrytas.lt
NBA lygoje vėl skraidžiojęs Matas Buzelis vėl neturėjo preteksto džiaugtis, kadangi jo atstovaujamas „Chicago Bulls“ (24/30) išvykoje 115:123 (31:27, 23:33, 35:29, 26:34) nusileido „Brooklyn Nets“ (15/37) komandai.
Daugiau nuotraukų (1)
M. Buzelis ant parketo praleido 26 minutes ir surinko 18 taškų (2/8 dvit., 3/7 trit., 5/6 baud.), 4 atkovotus kamuolius, 4 blokuotus metimus, 1 rezultatyvų perdavimą ir 3 klaidas.
Nors taiklumu lietuvis pasigirti šįkart negalėjo, tačiau ir vėl sirgalius puolėjas džiugino savo įspūdingais dėjimais ir blokais. Vieną iš blokų M. Buzelis atliko netgi peršokdamas per savo komandos draugą.
Nugalėtojus į priekį vedė Nicas Claxtonas, kuris pelnė 28 taškus (11/14 dvit., 1/1 trit., 3/6 baud.), atkovojo 10 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
Anfernee Simonsas surinko 23 taškus (8/8 dvit., 2/9 trit., 1/1 baud.), 3 sugriebtus kamuolius ir 7 rezultatyvius perdavimus.
„Bulls“ laimėję 24 mačus užima 11-ąją vietą Rytuose, o „Nets“ su 15 pergalių rikiuojasi 13-oje pozicijoje.
„Nets“: Nicolas Claxtonas 28, Noah Clowney 22, Drake'as Powellas 14.
„Bulls“: Anfernee Simonsas 23, Collinas Sextonas 21, Matas Buzelis 18.
Matas BuzelisChicago BullsBrooklyn Nets
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.