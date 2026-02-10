NBA rungtynėse kumščiai skrajojo laisvai, bandė įsivelti net treneris

Likus žaisti 7 min. trečiajame kėlinyje ir „Pistons“ komandai pirmaujant 70:62, Moussa Diabate verždamasis link krepšio išprovokavo Jaleno Dureno pražangą
Po pražangos M. Diabate ir J. Durenas susidūrė akis į akį, o pastarasis delnu nustūmė „Hornets“ žaidėjo veidą.
Įtūžęs prancūzas atsakė šokdamas ant varžovo ir net kelis kartus bandydamas smūgiuoti kumščiu.
Tuomet prisijungė Milesas Bridgesas, kuris prasiveržęs pro žmonių minią bandė trenkti J. Durenui.
Pamatęs šį „Hornets“ krepšininko smūgį nuo atsarginių suoliuko pašoko Isaiah Stewart, kuris pasileido bėgte link M. Bridgeso ir pagavęs jį apsikeitė keliais smūgiais.
Rungtynių teisėjai nusprendė iš rungtynių pašalinti visus keturis peštukus.
Emocijos liko įkaitusios likusių rungtynių metu. Ketvirtajame kėlinyje teisėjo sprendimu nepatenkintas „Hornets“ strategas Charlesas Lee įsiutęs pasileido teisėjo link, o šį teko tramdyti net trims krepšininkams, kurie bendromis sugebėjo patraukti savo trenerį nuo konflikto su arbitru.
Nepaisant to, Ch. Lee buvo pašalintas iš rungtynių.
Galiausiai pergalę 110:104 (29:33, 32:24, 27:21, 22:26) šventė svečiai „Pistons“.
Nesustabdomas nugalėtojų gretose buvo Cade‘as Cunninghamas, kuris pelnė 33 taškus (10/21 dvit., 2/6 trit., 7/7 baud.), atkovojo 9 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
Detroito ekipa su 39 pergalėmis pirmauja Rytų konferencijoje. 25 pergales turintis Šarlotės klubas užima 10-ąją poziciją.
„Hornets“: Brandonas Milleris 24, Kon Knueppelas ir LaMelo Ballas po 20.
„Pistons“: Cade‘as Cunninghamas 33, Duncanas Robinsonas 18, Jalenas Durenas 15.
Charlotte HornetsDetroit Pistonsmuštynės
