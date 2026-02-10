Su 3x3 U23 rinktine pasaulio čempionu tapęs D. Kumelis perima Nyderlandų klubo vairą

Belgijos ir Nyderlandų lygoje besivaržanti ekipa per 17 rungtynių iškovojo 1 pergalę ir užima 18-ąją vietą.
Vilnietis dar praėjusiame „URBO-NKL“ sezone atstovavo „Vyčiui-VDU“ kaip žaidėjas, bet vasarą patyrė kryžminio kelio raiščio traumą bei visiškai susikoncentravo į treniravimą.
Sausį jis keleriose rungtynėse pavadavo apsirgusį Eriką Kučiauską, RKL B divizione dirigavo VDU sporto studijų komandai, o taip pat prisidėjo prie Lietuvos trijulių rinktinių tobulėjimo.
„Puikus jausmas sugrįžti į Nyderlandus – vietą, kuri atliko labai svarbų vaidmenį mano krepšinio raidoje, – cituojamas D. Kumelis. – Grįžtu su aiškia vizija: ši komanda turi potencialo pasiekti kur kas daugiau, nei rodo dabartinė situacija. Noriu sugrąžinti pasitikėjimą – savimi, savo darbu ir vienas kitu. Su atsidavimu ir tinkamu požiūriu į žaidimą tikiu, kad kartu galime žengti žingsnius to link.“
D. Kumelis per karjerą rungtyniavo Leuvardeno, Hagos ir Amsterdamo miestuose, kur praleido puspenktų metų.
Strategas treniruodamas Lietuvos jaunimo (iki 23-ejų metų) 3x3 rinktinę tapo pasaulio čempionu.
Šakių VytisDeividas KumelisFIBA 3x3
Rodyti daugiau žymių