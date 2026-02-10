Su Šarūnu Jasikevičiumi žaidęs australas įvertino lietuvį: „Jis pamišęs“

SportasKrepšinis

NBA nuo 2014-ųjų rungtyniaujantis australas Joe Inglesas dar prisimena tuos metus, kai žaidė vienoje ekipoje su Šarūnu Jasikevičiumi. Lietuvis ir australas katalonų ekipai atstovavo 201č-2013 metų sezone, o po to jų keliai išsiskyrė – Šaras nutarė dar pažaisti Kauno „Žalgiryje“, po to tapo treneriu, o J. Inglesas patraukė į Ameriką ir žaidė NBA.
Dabar jau 38 metų „Minnesota Timberwolves“ puolėjas prisiminė Š. Jasikevičių, jo charakterį, pripažino, kad vis dar su juo susirašo žinutėmis.
Australo ispanų dienraščio „Mundo Deportivo“ žurnalistas Toni Canyameras Kanadoje paklausė, ar dabar Stambulo „Fenerbahce“ ekipą treniruojantis 49 metų Šaras galėtų vadovauti NBA klubui, J. Inglesas buvo atviras: „Manau, kad tikrai galėtų treniruoti.
Turiu galvoje, iš esmės esu tikras, kad jis jau turėjo galimybių treniruoti NBA klubą. Nenustebčiau, jei jis to pasiūlymo atsisakė ir likto ten, kur, akivaizdu, nori būti vyriausiuoju treneriu ir įrodinėtų, jog jis puikus“.
Paklausus, ar Australijos rinktinės lyderis dabar žaistų jo vadovaujamoje komandoje, krepšininkas šypsodamasis tikino, kad jis pamišęs, tačiau pas pamišusi treniruotis nenorėtų.
„Nemanau, kad žaisčiau jo ekipoje, nes jis pamišęs. Kaip ir aš pamišęs (juokiasi). Bet mes būtume gerais komandos draugas. Akivaizdu, kad buvome komandos draugais Barselonoje, tas pats pasakytina būtų ir apie „Fenerbahce“. Seku jo karjerą ir matau jo įgūdžius, kaip jis treniruoja.
Jis puikiai dirba, laimi Eurolygą ir progresuoja: iš „Žalgirio“ kėlėsi į Barseloną, o dabar į „Fenerbahce“. Tad tai neįtikėtina ir nuostabu matyti. Aš su juo vis vis dar retkarčiais susirašau žinutėmis. Kai bus kelionė į Turkijos pusę, būtinai nuvyksiu į „Fenerbahce“ ir jį aplankysiu“.
Paklaustas, ar galėtų papasakoti kokią juokingą istoriją, kurioje būtų australas ir lietuvis, J.Inglesas ir vėl juokdamasis atsakė: „Kai kurios istorijos yra pernelyg pavojingos pasakojimui“.
Š.Jasikevičiaus vedamas "Fenerbahce" klubas gina Eurolygos čempionės titulą ir pirmauja šiame sezone.
